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07:50 (мск), источник: 365info.kz

В турецкий Мерсин прибыл первый поезд из Казахстана

Поездом в Мерсин доставлено 30 контейнеров с 600 тоннами пшеницы.

Источник: 365info.kz

Первый поезд, отправленный из Казахстана по железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК), прибыл в турецкий Мерсин, сообщает «Анадолу». Поездом в Мерсин доставлено 30 контейнеров с 600 тоннами пшеницы. 1258 километров, разделяющие Карс и Мерсин, поезд преодолел за 30 часов.

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Мерсин — большой город и оживленный порт на средиземноморском побережье южной Турции.

Напомним, официальная церемония открытия БТК состоялась 30 октября в порту поселка Аляты. В церемонии принимали участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министры Казахстана, Узбекистана и Грузии — Бакытжан Сагинтаев, Абдулла Арипов и Георгий Квирикашвили. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году.

В рамках проекта была построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в Карсе. С запуском железной дороги Баку-Тбилиси-Карс возрастает значимость Казахстана как транспортной страны. Общая протяженность БТК составила 826 километров.

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