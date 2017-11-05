В турецкий Мерсин прибыл первый поезд из Казахстана
Поездом в Мерсин доставлено 30 контейнеров с 600 тоннами пшеницы.
Поездом в Мерсин доставлено 30 контейнеров с 600 тоннами пшеницы.
Первый поезд, отправленный из Казахстана по железнодорожной магистрали
Мерсин — большой город и оживленный порт на средиземноморском побережье южной Турции.
Напомним, официальная церемония открытия БТК состоялась 30 октября в порту поселка Аляты. В церемонии принимали участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев,
В рамках проекта была построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в Карсе. С запуском железной дороги