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10:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Астана вновь подтвердила согласие с соглашением ОПЕК+

Пролонгированное соглашение о снижении мировой нефтедобычи на 2% от существующего объема рассчитано до марта 2018 года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Россия, Саудовская Аравия, Казахстан и Узбекистан готовы продолжать совместные усилия по снижению коммерческих запасов нефти и стабилизации на нефтяном рынке, сообщает министерство энергетики России.

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В субботу в рамках заседания Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ в Ташкенте состоялась встреча министра энергетики России Александра Новака, его коллег из Саудовской Аравии и Казахстана Халида аль-Фалиха и Каната Бозумбаева, а также заместителя премьер-министра Узбекистана Алишера Султанова.

«Государства-участники выразили удовлетворение снижением коммерческих запасов нефти и заявили о готовности продолжать совместные усилия в этом направлении. Вместе с принимавшим мероприятие Узбекистаном была подчеркнута важность усилий по стабилизации рынка и обеспечению своевременных инвестиций для обеспечения достаточного предложения нефти в будущем, а также отмечены положительные последствия от этих процессов для мировой экономики и международной торговли», — говорится в релизе российского Минэнерго.

В конце ноября в Вене состоится следующее заседание по декларации о сотрудничестве, в котором в качестве наблюдателя примет участие четвертая страна СНГ — Туркменистан. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о необходимости продолжать интенсивную работу ОПЕК+ по сокращению запасов нефти для того, чтобы поддерживать цену на «черное золото» на приемлемом для добытчиков уровне.

Пролонгированное соглашение членов Организации стран-экспортеров нефти (контролируют две трети запасов углеводородов на Земле и обеспечивают порядка 35% добычи нефти, а также около половины ее мирового экспорта) и ряда государств-нефтедобытчиков, не входящих в состав ОПЕК, в том числе — России и Казахстана, было пролонгировано после почти годичного действия летом этого года до марта следующего.

Министр энергетики России Новак в июле этого года утверждал, что с конца 2016 года, когда соглашение ОПЕК+ вступило в действие, с рынка удалось убрать 350 миллионов «лишних» баррелей нефти, в результате чего цены на нефть выросли по сравнению с прошлым годом на треть. Мониторинговый комитет ОПЕК+ тогда же заявлял, что готов обсуждать продление соглашения о снижении добычи и после марта 2018 года — до этого срока соглашение было пролонгировано летом этого года.

Изначально в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года. При этом ряд участников соглашения периодически начинают обвинять друг друга в том, что они не выполняют его условий — Казахстан под такие критические стрелы попадает с весны нынешнего года, после того, как добыча на месторождении Кашаган начала набирать обороты.

В ответ на это министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев неоднократно заявлял, что критики берут сведения о нефтедобыче в Казахстане на протяжении квартала, не учитывая возможности суммарного снижения на протяжении более длительного периода. Этот же суммарный показатель к сентябрю текущего года составил 1,643 миллиона баррелей за восемь месяцев против 1,68 миллиона баррелей, которые республика могла добыть за этот же срок, не нарушая условий соглашения.

По заверениям главы казахстанского Минэнерго, в начале сентября 2017 года эта динамика (добыча чуть ниже оговоренных в соглашении показателей) продолжала наблюдаться в Казахстане.

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 Астана вновь подтвердила приверженность ОПЕК+
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