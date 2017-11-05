Астана вновь подтвердила согласие с соглашением ОПЕК+

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Россия, Саудовская Аравия, Казахстан и Узбекистан готовы продолжать совместные усилия по снижению коммерческих запасов нефти и стабилизации на нефтяном рынке, сообщает министерство энергетики России.

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В субботу в рамках заседания Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ в Ташкенте состоялась встреча министра энергетики России Александра Новака, его коллег из Саудовской Аравии и Казахстана Халида аль-Фалиха и Каната Бозумбаева, а также заместителя премьер-министра Узбекистана Алишера Султанова.

«Государства-участники выразили удовлетворение снижением коммерческих запасов нефти и заявили о готовности продолжать совместные усилия в этом направлении. Вместе с принимавшим мероприятие Узбекистаном была подчеркнута важность усилий по стабилизации рынка и обеспечению своевременных инвестиций для обеспечения достаточного предложения нефти в будущем, а также отмечены положительные последствия от этих процессов для мировой экономики и международной торговли», — говорится в релизе российского Минэнерго.

В конце ноября в Вене состоится следующее заседание по декларации о сотрудничестве, в котором в качестве наблюдателя примет участие четвертая страна СНГ — Туркменистан. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о необходимости продолжать интенсивную работу ОПЕК+ по сокращению запасов нефти для того, чтобы поддерживать цену на «черное золото» на приемлемом для добытчиков уровне.

Пролонгированное соглашение членов Организации стран-экспортеров нефти (контролируют две трети запасов углеводородов на Земле и обеспечивают порядка 35% добычи нефти, а также около половины ее мирового экспорта) и ряда государств-нефтедобытчиков, не входящих в состав ОПЕК, в том числе — России и Казахстана, было пролонгировано после почти годичного действия летом этого года до марта следующего.

Министр энергетики России Новак в июле этого года утверждал, что с конца 2016 года, когда соглашение ОПЕК+ вступило в действие, с рынка удалось убрать 350 миллионов «лишних» баррелей нефти, в результате чего цены на нефть выросли по сравнению с прошлым годом на треть. Мониторинговый комитет ОПЕК+ тогда же заявлял, что готов обсуждать продление соглашения о снижении добычи и после марта 2018 года — до этого срока соглашение было пролонгировано летом этого года.

Изначально в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года. При этом ряд участников соглашения периодически начинают обвинять друг друга в том, что они не выполняют его условий — Казахстан под такие критические стрелы попадает с весны нынешнего года, после того, как добыча на месторождении Кашаган начала набирать обороты.

В ответ на это министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев неоднократно заявлял, что критики берут сведения о нефтедобыче в Казахстане на протяжении квартала, не учитывая возможности суммарного снижения на протяжении более длительного периода. Этот же суммарный показатель к сентябрю текущего года составил 1,643 миллиона баррелей за восемь месяцев против 1,68 миллиона баррелей, которые республика могла добыть за этот же срок, не нарушая условий соглашения.