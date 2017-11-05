В Челябинской области зафиксирована вспышка африканской чумы

В связи с этим решением главы Чебаркульского района на территории Тимирязевского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Проводятся противоэпизоотические мероприятия.

По закону теперь все свиньи в поселке должны быть уничтожены.

«На съездах и выездах из поселения установлено три дезинфекционных поста. Компенсация за уничтоженных в ходе противоэпизоотических мероприятий животных будет производиться за счет бюджета Челябинской области», — сообщили в МЧС по Челябинской области.

Африканская чума свиней (АЧС) — очень опасное и неизлечимое инфекционное заболевание. Смертельный исход практически стопроцентный, поражаются все животные, вне зависимости от возраста и способа проникновения вируса в организм.

Вакцина или лекарственные препараты, с помощью которых животных можно было бы лечить, отсутствуют.

Африканская свиная чумы для людей не опасна. Мясная продукция может использоваться и будет полностью пригодной для употребления, есть провести длительную полноценную и качественную термическую обработку (варка, прожаривание).

Нужно учесть тот факт, что после копчения вирус не будет уничтожен. Когда человек скушает мясо такой свиньи, его жизни ничего не будет угрожать, ведь болезнь не передается людям от заболевших животных.

Но ветеринарная служба в любом случае после установления вируса африканской чумы введет карантин в 20-ти километровой зоне, и будет заниматься уничтожением всего свиного поголовья на указанной территории, чтобы не допустить распространения АЧС.

Человек может также стать распространителем опасной болезни.