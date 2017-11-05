Узбекистан намерен покупать кыргызские сыры и картофель

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Картофель и сыры, а также строительный камень и уголь готов закупать Узбекистан у Кыргызстана. Такое заявление сделал министр экономики Кыргызстана Артем Новиков, сообщает Nuz.uz со ссылкой на местные СМИ.

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По словам министра, президент КР Алмазбек Атамбаев дал поручение правительству проработать альтернативные рынки сбыта товаров из-за проблем на кыргызско-казахской границе.

«Накануне в Ташкенте подписано несколько двусторонних контрактов. В ближайшее время будем готовить бизнес-диалог с узбекскими партнерами, чтобы предприниматели могли представить нашу продукцию и найти партнеров. Прорабатывается вопрос и с китайской стороной», — отметил Новиков.

Глава ведомства добавил, что Кыргызстан готов предложить картофель и молочную продукцию, в том числе сыры, а также строительный камень и уголь.