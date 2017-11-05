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10:15 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан намерен покупать кыргызские сыры и картофель

Правительство Кыргызстана прорабатывает альтернативные рынки сбыта товаров из-за проблем на кыргызско-казахской границе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Картофель и сыры, а также строительный камень и уголь готов закупать Узбекистан у Кыргызстана. Такое заявление сделал министр экономики Кыргызстана Артем Новиков, сообщает Nuz.uz со ссылкой на местные СМИ.

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По словам министра, президент КР Алмазбек Атамбаев дал поручение правительству проработать альтернативные рынки сбыта товаров из-за проблем на кыргызско-казахской границе.

«Накануне в Ташкенте подписано несколько двусторонних контрактов. В ближайшее время будем готовить бизнес-диалог с узбекскими партнерами, чтобы предприниматели могли представить нашу продукцию и найти партнеров. Прорабатывается вопрос и с китайской стороной», — отметил Новиков.

Глава ведомства добавил, что Кыргызстан готов предложить картофель и молочную продукцию, в том числе сыры, а также строительный камень и уголь.

Напомним, 3 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым. В ходе переговоров обсуждались, в частности, перспективы дальнейшего увеличения объемов товарооборота, расширения кооперации в промышленности и сельском хозяйстве.

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 Узбекистан намерен покупать кыргызские сыры и картофель
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