Узбекистан намерен покупать кыргызские сыры и картофель
Правительство Кыргызстана прорабатывает альтернативные рынки сбыта товаров
Правительство Кыргызстана прорабатывает альтернативные рынки сбыта товаров
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Картофель и сыры, а также строительный камень и уголь готов закупать Узбекистан у Кыргызстана. Такое заявление сделал министр экономики Кыргызстана Артем Новиков, сообщает Nuz.uz со ссылкой на местные СМИ.
По словам министра, президент КР Алмазбек Атамбаев дал поручение правительству проработать альтернативные рынки сбыта товаров
«Накануне в Ташкенте подписано несколько двусторонних контрактов. В ближайшее время будем готовить
Глава ведомства добавил, что Кыргызстан готов предложить картофель и молочную продукцию, в том числе сыры, а также строительный камень и уголь.
Напомним, 3 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с