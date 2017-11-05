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10:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители нескольких десятков домов в Челябинске останутся без воды 6 ноября

Причина отключения — ремонт водопровода.

Жители нескольких десятков домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без водоснабжения 6 ноября из-за ремонта труб, сообщают в МУП ПОВВ.

На время работ с 9 до 20 часов воды не будет в домах на улицах Черкасской, Комаровского, Пети Калмыкова и Шоссе Металлургов. Полный список адресов можно увидеть здесь.

Напомним, ранее жители Челябинска пожаловались на последствия коммунальных аварий: в разных районах города вода залила проезжую часть улиц.

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