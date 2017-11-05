Жители нескольких десятков домов в Челябинске останутся без воды 6 ноября
Причина отключения — ремонт водопровода.
Причина отключения — ремонт водопровода.
Жители нескольких десятков домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без водоснабжения 6 ноября
На время работ с 9 до 20 часов воды не будет в домах на улицах Черкасской, Комаровского, Пети Калмыкова и Шоссе Металлургов. Полный список адресов можно увидеть здесь.
Напомним, ранее жители Челябинска пожаловались на последствия коммунальных аварий: в разных районах города вода залила проезжую часть улиц.