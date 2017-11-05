ГУПы и МУПы Крыма задолжали в бюджет более 160 млн руб налогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Налоговики могут приостановить финансовые операции по счетам ряда крымских государственных и муниципальных предприятий
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Налоговики могут приостановить финансовые операции по счетам ряда крымских государственных и муниципальных предприятий
Всего ГУПы и МУПы Республики задолжали в бюджет более 160 миллионов рублей налогов. Больше всего долгов перед бюджетом, по данным налоговой, накопили феодосийские, бахчисарайские, симферопольские и ялтинские предприятия. В основном, это хозяйствующие субъекты, которые работают в сфере строительства, промышленного производства и
Всем им направили требования об уплате налогов и сборов, которые дают налогоплательщикам возможность для добровольного погашения задолженности в течение восьми рабочих дней с даты их получения. Если деньги не поступят в бюджет в установленный срок, в налоговой службе грозят приостановить финансовые операции предприятий по их счетам в банке.
«При недостаточности средств на счетах должников налоговики будут вынуждены направить документы судебным приставам, которые осуществляют взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщиков, что означает прекращение всех расходных операций по их счетам», — уточнили в