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13:49 (мск), источник: РИА Крым

ГУПы и МУПы Крыма задолжали в бюджет более 160 млн руб налогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Налоговики могут приостановить финансовые операции по счетам ряда крымских государственных и муниципальных предприятий из-за задолженности. Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Всего ГУПы и МУПы Республики задолжали в бюджет более 160 миллионов рублей налогов. Больше всего долгов перед бюджетом, по данным налоговой, накопили феодосийские, бахчисарайские, симферопольские и ялтинские предприятия. В основном, это хозяйствующие субъекты, которые работают в сфере строительства, промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства.

Всем им направили требования об уплате налогов и сборов, которые дают налогоплательщикам возможность для добровольного погашения задолженности в течение восьми рабочих дней с даты их получения. Если деньги не поступят в бюджет в установленный срок, в налоговой службе грозят приостановить финансовые операции предприятий по их счетам в банке.

«При недостаточности средств на счетах должников налоговики будут вынуждены направить документы судебным приставам, которые осуществляют взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщиков, что означает прекращение всех расходных операций по их счетам», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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