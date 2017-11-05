Эксперт: цены на газ в Молдове будут только расти

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. По мнению эксперта, оснований для снижения цен на газ на мировом рынке нет, напротив, существует ряд причин для их дальнейшего роста.

Читайте также Молдавские садоводы рассчитывают на увеличение экспорта яблок

Во-первых, этому способствуют растущие инвестиции в газовую отрасль, которые закладываются в тариф. Вторым фактором, который, по мнению эксперта, влияет на цену, стало то, что сама добыча газа стала дороже.

«Все новые месторождения газа всегда более дорогие, чем старые. Потому что всегда изначально эксплуатируются более дешевые источники, которые находятся на поверхности. После того, как заканчиваются эти ресурсы, начинается обработка более глубокого газа, в более холодный период времени. И добыча сама по себе становится дороже», — сказал он.

На стоимость голубого топлива также влияет тот факт, что в конкурентной борьбе с дорогим сжиженным газом, который уже завозится в Европу, природный газ выигрывает.