Досрочно пущена первая очередь Кандымского ГПЗ

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Запуск состоялся на пять месяцев раньше установленного срока после успешного завершения пуско-наладочных работ. Также завершены работы по строительству вахтового городка, предзаводской зоны, системы автодорог, объектов внешнего электроснабжения и водоснабжения, системы сбора и трубопровода экспортного газа.

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Одновременно ведутся работы по строительству второй нитки Кандымского ГПЗ, завершение которой планируется в июле 2018 года. В настоящее время на строительстве данного комплекса задействованы более 5,5 тысячи рабочих и более одной тысячи единиц строительной техники.

Завод рассчитан на переработку сероводородсодержащего природного газа мощностью 8,1 миллиарда кубометров газа в год с Кандымской группы месторождений, расположенной в Бухарской области, для получения очищенного природного газа в объеме 7,9 миллиарда кубометров, 134,4 тысячи тонн стабильного газового конденсата, а также 212,9 тысячи тонн комовой и гранулированной серы. В результате реализации данного проекта будут созданы 2 125 новых рабочих мест. Российская компания «Лукойл» осуществляет свою деятельность в Узбекистане на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) начиная с 2004 года.

В ноябре 2007 года компанией были введены в эксплуатацию месторождение «Хаузак-Шады» мощностью производства 3,4 миллиарда кубометров газа в год, в мае 2015 года месторождение «Кувачи-Алат и Северное Шады» мощностью производства 2,1 миллиарда кубометров газа в год, в июле 2017 года — месторождения Гиссарской группы мощностью производства 5 миллиардов кубометров газа в год.

В 2018 году со всех месторождений в рамках СРП планируется добыча в объеме 14,7 миллиарда кубометров газа. Всего с начала реализации двух СРП накопленная добыча составила 45 миллиардов кубометров газа.