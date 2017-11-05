ЦБ и IFC займутся повышением финансовой грамотности населения

Источник: Kommersant.uz

В рамках очередного семинара состоялась презентация комплексной программы финансового образования.

Читайте также Досрочно пущена первая очередь Кандымского ГПЗ

Программа разработана усилиями Проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии (ACAFI) Группы Всемирного банка и Центром профессионального развития «Норма».

Программа включает в себя учебные материалы по двум компонентам:

1) Программа по повышению финансовой грамотности для представителей малого бизнеса и частного предпринимательства;.

2) Программа по повышению финансовой грамотности для остального населения.

Инициатива поможет узнать, как лучше управлять своими деньгами, научит правилам разумного заимствования, поможет развить прочные отношения с банками. Программа включает в себя материалы по составлению бизнес-планов и финансовых отчетов, осуществлению сбережений, грамотному использованию кредита.

Финансовые навыки помогут разработать эффективные бюджеты, увеличить сбережения, заложить основу для благосостояния.