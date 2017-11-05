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22:27 (мск), источник: Kommersant.uz

ЦБ и IFC займутся повышением финансовой грамотности населения

Центральный банк РУз и Международная финансовая корпорация IFC совместно с Торгово-промышленной палатой и Ассоциацией банков Узбекистана в сотрудничестве с коммерческими банками с нового года планирует внедрить программу по финансовой грамотности для представителей малого бизнеса, частного предпринимательства и населения в целом.

Источник: Kommersant.uz

В рамках очередного семинара состоялась презентация комплексной программы финансового образования.

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Программа разработана усилиями Проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии (ACAFI) Группы Всемирного банка и Центром профессионального развития «Норма».

Программа включает в себя учебные материалы по двум компонентам:

1) Программа по повышению финансовой грамотности для представителей малого бизнеса и частного предпринимательства;.

2) Программа по повышению финансовой грамотности для остального населения.

Инициатива поможет узнать, как лучше управлять своими деньгами, научит правилам разумного заимствования, поможет развить прочные отношения с банками. Программа включает в себя материалы по составлению бизнес-планов и финансовых отчетов, осуществлению сбережений, грамотному использованию кредита.

Финансовые навыки помогут разработать эффективные бюджеты, увеличить сбережения, заложить основу для благосостояния.

По словам консультанта проекта IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии Джахонгира Нурмуратова, расширение прав и возможностей потребителей является необходимым условием для эффективного и прозрачного финансового рынка.

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