ЦБ и IFC займутся повышением финансовой грамотности населения
Центральный банк РУз и Международная финансовая корпорация IFC совместно с
Центральный банк РУз и Международная финансовая корпорация IFC совместно с
В рамках очередного семинара состоялась презентация комплексной программы финансового образования.
Программа разработана усилиями Проекта по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии (ACAFI) Группы Всемирного банка и Центром профессионального развития «Норма».
Программа включает в себя учебные материалы по двум компонентам:
1) Программа по повышению финансовой грамотности для представителей малого бизнеса и частного предпринимательства;.
2) Программа по повышению финансовой грамотности для остального населения.
Инициатива поможет узнать, как лучше управлять своими деньгами, научит правилам разумного заимствования, поможет развить прочные отношения с банками. Программа включает в себя материалы по составлению
Финансовые навыки помогут разработать эффективные бюджеты, увеличить сбережения, заложить основу для благосостояния.
По словам консультанта проекта IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Центральной Азии Джахонгира Нурмуратова, расширение прав и возможностей потребителей является необходимым условием для эффективного и прозрачного финансового рынка.