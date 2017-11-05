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20:32 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте инвесторы построят колесо обозрения, а в Симферополе — стрелковый комплекс

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Госкомрегистр Крыма одобрил проекты строительства на ялтинской набережной колеса обозрения и стрелкового комплекса в Симферопольском районе. Их возведут на деньги инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, в этом году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым дали заключения по более чем 850 проектам инвестиционных соглашений, которые реализуются на территории Республики. Сотрудники регистрирующего органа изучают и анализируют сведения из Единого государственного реестра недвижимости: сверяют информацию о зарегистрированных правах, ограничениях по объектам недвижимости — и соотносят эту информацию с фактическими данными, заявленными инвесторами.

«Среди последних рассматриваемых инвестиционных проектов — строительство стрелкового спортивного комплекса в Симферопольском районе, развлекательного аттракциона в виде колеса обозрения на ялтинской набережной, предприятия по переработке изношенных автомобильных шин и выращиванию рыбы по интенсивной технологии», — уточнил Спиридонов.

Он также отметил, что в последнее время растет интерес инвесторов к сельскому хозяйству. В частности, в Крыму, по данным главы Госкомрегистра, хотят построить животноводческую ферму на 1000 голов крупного рогатого скота, комплекс по переработке семян подсолнечника, модернизировать накопительно-перегрузочный элеватор «Нижнегорский» и открыть дилерский центр «Ростсельмаш». Традиционно на полуострове инвесторы собираются вкладывать средства в недвижимость и строить жилые комплексы в Ялте, Симферополе, Симферопольском и Черноморском районах, сообщил Спиридонов.

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