В Ялте инвесторы построят колесо обозрения, а в Симферополе — стрелковый комплекс

По его данным, в этом году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым дали заключения по более чем 850 проектам инвестиционных соглашений, которые реализуются на территории Республики. Сотрудники регистрирующего органа изучают и анализируют сведения из Единого государственного реестра недвижимости: сверяют информацию о зарегистрированных правах, ограничениях по объектам недвижимости — и соотносят эту информацию с фактическими данными, заявленными инвесторами.
«Среди последних рассматриваемых инвестиционных проектов — строительство стрелкового спортивного комплекса в Симферопольском районе, развлекательного аттракциона в виде колеса обозрения на ялтинской набережной, предприятия по переработке изношенных автомобильных шин и выращиванию рыбы по интенсивной технологии», — уточнил Спиридонов.
Он также отметил, что в последнее время растет интерес инвесторов к сельскому хозяйству. В частности, в Крыму, по данным главы Госкомрегистра, хотят построить животноводческую ферму на 1000 голов крупного рогатого скота, комплекс по переработке семян подсолнечника, модернизировать накопительно-перегрузочный элеватор «Нижнегорский» и открыть дилерский центр «Ростсельмаш». Традиционно на полуострове инвесторы собираются вкладывать средства в недвижимость и строить жилые комплексы в Ялте, Симферополе, Симферопольском и Черноморском районах, сообщил Спиридонов.