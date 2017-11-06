Мясо сомнительного качества нашли на школьном складе в Хабаровском крае
Специалисты обнаружили в помещении говядину, свинину и котлеты без документов.
Специалисты обнаружили в помещении говядину, свинину и котлеты без документов.
Мясо без
В помещении нашли говядину, свинину, мясо птицы, котлеты «Домашние» и фрикадельки.
«В складском помещении на момент осмотра находилось 17 килограммов мясной продукции без
Возбуждены административные дела в отношении юридического и должностного лица, составлены протоколы.