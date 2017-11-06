Мясо сомнительного качества нашли на школьном складе в Хабаровском крае

Мясо без ветеринарно-сопроводительных документов хранили на складе школы, которая находится в селе Гродеково района имени Лазо. Нарушение выявили специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО во время плановой проверки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.