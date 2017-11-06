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10:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Мясо сомнительного качества нашли на школьном складе в Хабаровском крае

Специалисты обнаружили в помещении говядину, свинину и котлеты без документов.

Мясо без ветеринарно-сопроводительных документов хранили на складе школы, которая находится в селе Гродеково района имени Лазо. Нарушение выявили специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО во время плановой проверки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В помещении нашли говядину, свинину, мясо птицы, котлеты «Домашние» и фрикадельки.

«В складском помещении на момент осмотра находилось 17 килограммов мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. Специалистами выдано предписание об устранении нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждены административные дела в отношении юридического и должностного лица, составлены протоколы.

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