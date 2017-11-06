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09:30 (мск), источник: Podrobno.uz

ТВЭЛ поставит ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане

Российская компания «ТВЭЛ» поставит ядерное топливо для исследовательского реактора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Республики Узбекистан.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российская компания «ТВЭЛ» поставит ядерное топливо для исследовательского реактора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Республики Узбекистан. Соответствующий контракт был подписан во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан.

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Для исследовательского реактора, эксплуатируемого специалистами ИЯФ, будут поставлены шеститрубные тепловыделяющие сборки ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов. .

Отметим, что данный реактор используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. .

Установка обеспечивалась ядерным топливом российского производства до 2015 года. После короткой паузы, связанной с реорганизацией Академии наук Республики Узбекистан и определением дальнейших перспектив эксплуатации реактора, в 2017 году узбекская сторона и АО «ТВЭЛ» возобновили сотрудничество в области поставок тепловыделяющих сборок. .

«Топливная компания Росатома “ТВЭЛ” приветствует решение узбекских партнеров о продолжении эксплуатации исследовательского реактора ВВР-СМ и возобновление сотрудничества в части поставок российского ядерного топлива. Помимо исполнения обязательств по текущему контракту, мы настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с целью укрепления научного и промышленного потенциала Республики Узбекистан», — сказала президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. .

АО «ТВЭЛ» входит в состав государственной корпорации «Росатом», обеспечивая ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

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