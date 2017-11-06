ТВЭЛ поставит ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане
Российская компания «ТВЭЛ» поставит ядерное топливо для исследовательского реактора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Республики Узбекистан.
Российская компания «ТВЭЛ» поставит ядерное топливо для исследовательского реактора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Республики Узбекистан.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российская компания «ТВЭЛ» поставит ядерное топливо для исследовательского реактора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Республики Узбекистан. Соответствующий контракт был подписан во время визита
Для исследовательского реактора, эксплуатируемого специалистами ИЯФ, будут поставлены шеститрубные тепловыделяющие сборки ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов. .
Отметим, что данный реактор используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. .
Установка обеспечивалась ядерным топливом российского производства до 2015 года. После короткой паузы, связанной с реорганизацией Академии наук Республики Узбекистан и определением дальнейших перспектив эксплуатации реактора, в 2017 году узбекская сторона и АО «ТВЭЛ» возобновили сотрудничество в области поставок тепловыделяющих сборок. .
«Топливная компания Росатома “ТВЭЛ” приветствует решение узбекских партнеров о продолжении эксплуатации исследовательского реактора
АО «ТВЭЛ» входит в состав государственной корпорации «Росатом», обеспечивая ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.