ТВЭЛ поставит ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Российская компания «ТВЭЛ» поставит ядерное топливо для исследовательского реактора Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Республики Узбекистан. Соответствующий контракт был подписан во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан.

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Для исследовательского реактора, эксплуатируемого специалистами ИЯФ, будут поставлены шеститрубные тепловыделяющие сборки ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов. .

Отметим, что данный реактор используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. .

Установка обеспечивалась ядерным топливом российского производства до 2015 года. После короткой паузы, связанной с реорганизацией Академии наук Республики Узбекистан и определением дальнейших перспектив эксплуатации реактора, в 2017 году узбекская сторона и АО «ТВЭЛ» возобновили сотрудничество в области поставок тепловыделяющих сборок. .

«Топливная компания Росатома “ТВЭЛ” приветствует решение узбекских партнеров о продолжении эксплуатации исследовательского реактора ВВР-СМ и возобновление сотрудничества в части поставок российского ядерного топлива. Помимо исполнения обязательств по текущему контракту, мы настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с целью укрепления научного и промышленного потенциала Республики Узбекистан», — сказала президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. .