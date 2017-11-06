Названа наиболее подверженная коррупции сфера в Казахстане
Наиболее подверженную коррупции сферу назвали в Минфине Казахстана.
Наиболее подверженную коррупции сферу назвали в Минфине Казахстана.
АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Наиболее подверженной коррупционным проявлениям является сфера строительства в госзакупках, сообщил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.
«Правоприменительная практика показывает, что наиболее подверженной коррупционным проявлениям остается сфера строительства в государственных закупках, где причины массовых отклонений заявок в основном связаны с
По его словам, конкурсные документации требуют предоставления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержат устаревшую технику. Для снижения коррупционных рисков министерство проводит работу по упрощению требований к потенциальным поставщикам по закупкам в сфере строительства, отметил глава Минфина.
«Соответствующие поправки включены в законопроект, разработанный во исполнение Послания главы государства от 31 января 2017 года. В ближайшее время мы планируем внести его на ваше рассмотрение», — продолжил Султанов.
В частности, предусматривается исключение требований по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, так как они будут подтверждаться наличием лицензии на проведение
«Полагаем, что в случае принятия указанных поправок, коррупционные риски при государственных закупках строительства будут кардинально минимизированы, как со стороны заказчиков, так и со стороны органов государственного аудита», — сказал министр.
Он отметил, что вопрос предотвращения коррупции в органах внутреннего государственного аудита находится на особом и постоянном контроле Минфина. Для усиления ответственности должностных лиц при проведении аудиторских мероприятий приняты Антикоррупционные стандарты и утвержден План мероприятий по снижению уровня коррупциогенности в сфере госаудита. Незамедлительно принимаются меры реагирования в отношении должностных лиц территориальных департаментов по итогам перепроверки их деятельности. Только за 2016−2017 годы 15 руководителей наказаны в виде предупреждений о неполном служебном соответствии и выговоров или замечаний, заключил Султанов.