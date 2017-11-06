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08:43 (мск), источник: 365info.kz

Нацбанк назвал причины лишения Delta Bank лицензии

Пресс-служба Национального банка РК распространила комментарий зампреда Олега Смолякова по поводу отзыва лицензии у Delta Bank.

Источник: 365info.kz

По его словам, лишение лицензии на проведение банковских операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг обусловлено наличием нескольких факторов.

«В первую очередь, недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, необеспеченные качественными («твердыми») залогами, привели к значительному росту просроченной задолженности по кредитам.

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Так, на 1 октября 2017 года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля Банка (314,8 млрд тенге). Во-вторых, на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка составили 215,1 млн тенге.

В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила порядка 79,8 млрд тенге. Национальный Банк в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода времени вел открытый диалог с менеджментом АО «Delta Bank» и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. Тем не менее, адекватная финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера Банка не была осуществлена.

Отмечаем, что ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом главы Нацбанка от 2 ноября назначена временная администрации, получившая полномочия всех органов управления банка..

Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. С 3 ноября 2017 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и зачислением поступающих в Delta Bank средств. «Национальный банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка», — подчеркнули в Нацбанке. В финансовом регуляторе напомнили, что Delta Bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц. Соответственно, депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов..

Максимальный предел гарантии составляет: — по депозитам в тенге — до 10 млн тенге; — по депозитам в иностранной валюте — до 5 млн тенге. Депозиторам выплатят гарантийное возмещение в установленном законодательством порядке.

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