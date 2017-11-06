Нацбанк назвал причины лишения Delta Bank лицензии

По его словам, лишение лицензии на проведение банковских операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг обусловлено наличием нескольких факторов.
«В первую очередь, недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, необеспеченные качественными («твердыми») залогами, привели к значительному росту просроченной задолженности по кредитам.
Так, на 1 октября 2017 года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля Банка (314,8 млрд тенге).
В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила порядка 79,8 млрд тенге. Национальный Банк в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода времени вел открытый диалог с менеджментом АО «Delta Bank» и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. Тем не менее, адекватная финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера Банка не была осуществлена.
Отмечаем, что ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приказом главы Нацбанка от 2 ноября назначена временная администрации, получившая полномочия всех органов управления банка..
Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. С 3 ноября 2017 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и зачислением поступающих в Delta Bank средств. «Национальный банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка», — подчеркнули в Нацбанке. В финансовом регуляторе напомнили, что Delta Bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц. Соответственно, депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов..
Максимальный предел гарантии составляет: — по депозитам в тенге — до 10 млн тенге; — по депозитам в иностранной валюте — до 5 млн тенге. Депозиторам выплатят гарантийное возмещение в установленном законодательством порядке.