Нацбанк назвал причины лишения Delta Bank лицензии

Источник: 365info.kz

По его словам, лишение лицензии на проведение банковских операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг обусловлено наличием нескольких факторов.

«В первую очередь, недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, необеспеченные качественными («твердыми») залогами, привели к значительному росту просроченной задолженности по кредитам.

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Так, на 1 октября 2017 года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля Банка (314,8 млрд тенге). Во-вторых, на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка составили 215,1 млн тенге.



В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила порядка 79,8 млрд тенге. Национальный Банк в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода времени вел открытый диалог с менеджментом АО «Delta Bank» и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. Тем не менее, адекватная финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера Банка не была осуществлена.

Отмечаем, что ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций", — говорится в сообщении.