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09:41 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 6 ноября

Молдавский лей удержал позиции по отношению к основным мировым и региональным валютам.

ЦБ: $ 58.4296   +0.34 € 68.0822   +0.41
Источник: Publika.md

По курсу Нацбанка на сегодня, евро стоит, как и в минувшую пятницу — 20,34.

Так же, как и на прошлой неделе торгуется доллар США — 17,46.

Неизменным остался и курс румынского лея — 4,42.

На прежних позициях удержалась украинская гривна — 64 бана.

Российский рубль продается по 29 банов.

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