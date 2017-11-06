Курс валют на 6 ноября
Молдавский лей удержал позиции по отношению к основным мировым и региональным валютам.
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Молдавский лей удержал позиции по отношению к основным мировым и региональным валютам.
По курсу Нацбанка на сегодня, евро стоит, как и в минувшую пятницу — 20,34.
Так же, как и на прошлой неделе торгуется доллар США — 17,46.
Неизменным остался и курс румынского лея — 4,42.
На прежних позициях удержалась украинская гривна — 64 бана.
Российский рубль продается по 29 банов.