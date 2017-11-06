В двух районах Башкирии истекает срок карантина по ящуру

По его словам, даже скот, вакцинированный против вируса ящура, не несет угрозы. В общей сложности, в Башкортостане вакцинировано порядка 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

«Мясо вакцинированного скота можно спокойно потреблять. Сегодня в республике нет ящура. Ограничение по нему, да, есть, но оно касается только очагов, где был ящур. Все остальные вакцинированы и не несут в себе угрозы заражения. Поэтому можно спокойно потреблять продукцию животноводства», — сказал главный ветеринарный врач республики.