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10:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В двух районах Башкирии истекает срок карантина по ящуру

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Туймазинском и Буздякском районах Башкортостана истекает срок карантина по ящуру. Ограничение вводилось на 21 день. 7 ноября в ИА «Башинформ» на пресс-конференции министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшата Фазрахманова в вопросе карантина по ящуру будет поставлена точка.

Источник: Башинформ

Ранее руководитель Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев сообщал, что с 7 ноября карантин полностью снимается.

По его словам, даже скот, вакцинированный против вируса ящура, не несет угрозы. В общей сложности, в Башкортостане вакцинировано порядка 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

«Мясо вакцинированного скота можно спокойно потреблять. Сегодня в республике нет ящура. Ограничение по нему, да, есть, но оно касается только очагов, где был ящур. Все остальные вакцинированы и не несут в себе угрозы заражения. Поэтому можно спокойно потреблять продукцию животноводства», — сказал главный ветеринарный врач республики.

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