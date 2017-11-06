В Минэнерго рассказали об особенностях строительства новых ТЭС в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Дочка» «Ростеха» — «Технопромэкспорт» (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Запуск ТЭС в Крыму и Севастополе решением правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.

«Исходя из условий местности, при строительстве станций реализовали технические решения, обеспечивающие сейсмоустойчивость конструкций. Симферопольская станция выдержит восьмибалльное землетрясение. Севастопольская, так как находится в районе повышенной сейсмичности — в горной местности, способна выдержать землетрясение в девять баллов», — сказал Черезов в интервью журналу «Деловой Крым».