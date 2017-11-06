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10:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Султанов о ситуации с RBK: правительство прорабатывает проблему

Кабмин работает над сложившейся ситуацией совместно с квазигосударственным сектором.

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Министр финансов РК Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию вокруг банка RBK.

«Проводится работа с Национальным банком. Правительство совместно со всем нашим квазигосударственным сектором, предприятиями прорабатывает сейчас проблему, проблемные вопросы», — сказал Султанов журналистам после правительственного часа в мажилисе.

В пятницу, выступая на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что хорошо знаком с проблемой, добавив, что это «вопрос воровства самих акционеров для финансирования своих людей».

Финансовое состояние банка RBK вызывает тревогу у клиентов, которые активно обсуждают возможные версии происходящего — отток из банка денег неких крупных компаний, изменения в совете директоров и другие признаки того, что, возможно, дела у банка плохи.

Среди всех казахстанских банков RBK показал наибольшее снижение объемов депозитов: за восемь месяцев текущего года из банка утекло 192 миллиарда тенге, причем большая часть оттока пришлась на компании. По этой причине в конце августа международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка с «B-/B» до «CCC+/C».

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