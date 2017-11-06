Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X

Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение. Выгорание дисплея, пишет Mashable, стало «головной болью» для Google со смартфонами Pixel 2 XL.

На сайте техподдержки Apple выложена инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сама компания называет «лучшим в отрасли».

Продажи iPhone X начались 3 ноября, предзаказ — 27 октября, в российском App Store их разобрали за три минуты. В Москве очередь за устройствами в физические магазины начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, так, на Тверской она насчитывала 500 человек. Стоимость последнего смартфона Apple начинается от 80 тысяч рублей.