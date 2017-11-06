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15:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе в ноябре начнут строить трассу «Таврида»

Стоимость работ оценили в 12 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в Севастополе начнется строительство одного из участков федеральной трассы «Таврида».

— Стоимость строительства седьмого участка трассы «Таврида» 12 миллиардов рублей. 30% от этой суммы будет выплачена в качестве авансового платежа. Строительство трассы в Севастополе начнется сразу после подписания контракта, — сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Дорога будет проходить от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки, где соединится с президентской трассой. По восьмому участку трассы идет разработка технико-экономического обоснования. Рассматриваются различные варианты. Возможно, будет проведена реконструкция существующей президентской дороги, либо трассу проложат по новому направлению.

Напомним, к строительству федеральной трассы «Таврида» Крыму приступили 12 мая. На 37 километре автодороги Симферополь-Керчь прошла церемония закладки памятного камня, символизирующего начало работ.

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