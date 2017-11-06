В Севастополе в ноябре начнут строить трассу «Таврида»
Стоимость работ оценили в 12 миллиардов рублей.
Стоимость работ оценили в 12 миллиардов рублей.
В ноябре в Севастополе начнется строительство одного из участков федеральной трассы «Таврида».
— Стоимость строительства седьмого участка трассы «Таврида» 12 миллиардов рублей. 30% от этой суммы будет выплачена в качестве авансового платежа. Строительство трассы в Севастополе начнется сразу после подписания контракта, — сообщил директор департамента транспорта и развития
Дорога будет проходить от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки, где соединится с президентской трассой. По восьмому участку трассы идет разработка
Напомним, к строительству федеральной трассы «Таврида» Крыму приступили 12 мая. На 37 километре автодороги