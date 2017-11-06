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16:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские аграрии: погодные условия повлияли на качество зерна

По мнению специалистов, погодные условия спровоцировали появление большого количества непродовольственного зерна.

В этом году в Ростовской области собран рекордный урожай пшеницы. Однако количество не переросло в качество. Донские аграрии вынуждены признать, что только 66 процентов зерна соответствует продовольственному.

Средняя урожайность озимой пшеницы составила больше 65 центнеров с гектара, для хозяйства это был абсолютный рекорд. Валовой сбор колоссальный, но качество зерна разочаровало.

«У нас фуражного зерна за 25 лет ни разу не было. А в этом году в основном 5 класс. 4 класса было около 30 процентов. 3 класса не было», — рассказывает руководитель сельскохозяйственного предприятия Владимир Вербицкий.

Зерно 5 класса называют фуражным, то есть кормовым. Конечно, это не мусор — такая пшеница имеет свою цену, но гораздо меньшую, чем продовольственная. Для сравнения, если фураж стоит около 7 рублей за килограмм, то 3−4 класс — 10 рублей и выше.

В конечном итоге хозяйство в убытке не осталось. Зерно продали по меньшей цене, но за счёт его количества вышли на прошлогодний уровень прибыли. Эту ситуацию можно спроецировать на всю Ростовскую область. Рекордный донской урожай лишь отчасти состоит из ценного качественного зерна.

«Продолжается обследование партий зерна. На этот период 66 процентов — зерно продовольственное, 36 процентов — фуражное»
Анатолий Кольчик
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Оценкой качества зерна занимаются два крупных центра, они входят в структуру Россельхознадзора. В лабораториях исследуют зашифрованные пробы, какая-либо предвзятость исключена. Учёные не знают из какого хозяйства региона прибыла та или иная проба. Исходя из множества показателей, определяют класс зерна. Для каждого есть соответствующий ГОСТ — массовая доля белка, клейковины, число падения, стекловидность, натура.

Каждый год исследуется около 55 процентов всего урожая. Выборка производится со всех районов и климатических зон. То есть картина качества получается вполне достоверная, без серьёзных погрешностей. Казалось бы, в этом году она удручающая — продовольственное зерно — лишь две третьих всего вала. Однако за счёт количества донской каравай не стал менее весомым по сравнению с прошлыми сезонами.

Получается математическая закономерность, где качество и количество находятся в прямой зависимости. Например, в 2013 году Ростовская область получила скромный, по сравнению с нынешним, урожай пшеницы — меньше 5 миллионов тонн. Но зерно практически всё было продовольственным, 3 и 4 класс — почти 95 процентов.

«Высокая урожайность коррелирует с качеством. То есть всегда, когда у нас формируется высокая урожайность, качество произведённой продукции, как правило, хуже. В этом году такая тенденция сохранилась. Прежде всего, оказали влияние погодные условия именно в период налива зерна», — поясняет заведующий отделом селекции и семеноводства озимой пшеницы аграрного научного центра «Донской» Дмитрий Марченко.

И учёные, и сельхозтоваропроизводители сходятся во мнении, что главная причина появления непродовольственного зерна в таком количестве — холодная влажная весна и начало лета. Для вегетации идеальные условия — пшеница бурно кустилась и колосилась, а питательным веществам пришлось распределяться в огромное количество зёрен. В итоге их содержание в каждом, естественно, оказалось меньшим, что не могло не отразиться на качестве.

При этом любой опытный растениевод знает, что как бы ни старался соблюдать все агротехнологии, сколько бы не вносил удобрений, работает железное правило установленное самой природой — в большом объёме ценное всегда растворяется, а в малом концентрируется.

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