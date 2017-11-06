Hyundai поставит в Узбекистан грузовики на $14 млн
Компания Hyundai Motor Co. подписала контракт на $14 млн на поставку в Узбекистан 182 грузовика.
Компания Hyundai Motor Co. подписала контракт на $14 млн на поставку в Узбекистан 182 грузовика.
Об этом агентству Yonhap сообщили представители корейской компании. Hyundai Motor планирует поставить автомобили для Госкомэкологии к февралю следующего года. Грузовики будут использоваться в Ташкенте для вывоза твердых бытовых отходов.
Это вторая сделка, заключенная между Узбекистаном и Hyundai. В 2001 году компания получила заказ на поставку 200 грузовиков тому же комитету.