Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Активист Майдана после переезда в Крым влюбился в РФ
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14:37 (мск), источник: Kommersant.uz

Hyundai поставит в Узбекистан грузовики на $14 млн

Компания Hyundai Motor Co. подписала контракт на $14 млн на поставку в Узбекистан 182 грузовика.

Источник: Kommersant.uz

Об этом агентству Yonhap сообщили представители корейской компании. Hyundai Motor планирует поставить автомобили для Госкомэкологии к февралю следующего года. Грузовики будут использоваться в Ташкенте для вывоза твердых бытовых отходов.

Это вторая сделка, заключенная между Узбекистаном и Hyundai. В 2001 году компания получила заказ на поставку 200 грузовиков тому же комитету.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев: Шараф Рашидов всю жизнь
Hyundai поставит в Узбекистан грузовики на $1
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Трамп и Абэ договорились оказывать максимальное давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Хавбек ЦСКА рискует не сыграть за Россию с Аргентиной и Испанией Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник в связи с травмой, скорее всего, пропустит товарищеские матчи
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь