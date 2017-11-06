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13:33 (мск), источник: Actualitati.md

Убийцы местного рынка: В Молдову приходит cеть супермаркетов Lidl

Сеть супермаркетов Lidl в скором времени войдет на молдавский рынок. Так уже в первом квартале 2018 года, в Кишиневе предполагается открыть первый магазин немецкой сети, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам бизнесмена, который включен в переговорный процесс, сейчас обсуждается возможность покупки сети супермаркетов Linella.

На молдавском рынке продовольственной розницы присутствуют семь крупных ритейл-сетей: Unimarket (42 магазина), Linella (39 магазинов), Fidesco (17 cупермаркетов), Nr.1 (девять супермаркетов и один гипермаркет), IMC-Market (шесть магазинов), Fourchettе (десять магазинов), Green-Hiills (12 супермаркетов). Также в Молдове работает гипермаркет украинского бренда Velmart (сети Green-Hills и Velmart принадлежат компании Vistarcom).

Напомним, ранее стало известно, что Kaufland откроет в Кишиневе 6 своих магазинов в течение ближайших 2 лет. Как сообщают румынские СМИ, ассортимент товаров, в большей степени, будет тем же, что и в магазинах сети в Румынии. Однако вход на рынок начался с череды скандалов — от вырубки деревьев на месте постройки до нелегальной покупки земли.

Lidl — одна из крупнейших торговых сетей в мире, по количеству магазинов она находится на пятом месте, уступая только американским 7-Eleven иWalmart, нидерландской Spar и французской Carrefour.

Магазины Lidl есть вовсех странах ЕС, кроме Латвии и Эстонии.

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