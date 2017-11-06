Убийцы местного рынка: В Молдову приходит cеть супермаркетов Lidl

Источник: Actualitati.md

По словам бизнесмена, который включен в переговорный процесс, сейчас обсуждается возможность покупки сети супермаркетов Linella.

На молдавском рынке продовольственной розницы присутствуют семь крупных ритейл-сетей: Unimarket (42 магазина), Linella (39 магазинов), Fidesco (17 cупермаркетов), Nr.1 (девять супермаркетов и один гипермаркет), IMC-Market (шесть магазинов), Fourchettе (десять магазинов), Green-Hiills (12 супермаркетов). Также в Молдове работает гипермаркет украинского бренда Velmart (сети Green-Hills и Velmart принадлежат компании Vistarcom).

Напомним, ранее стало известно, что Kaufland откроет в Кишиневе 6 своих магазинов в течение ближайших 2 лет. Как сообщают румынские СМИ, ассортимент товаров, в большей степени, будет тем же, что и в магазинах сети в Румынии. Однако вход на рынок начался с череды скандалов — от вырубки деревьев на месте постройки до нелегальной покупки земли.

Lidl — одна из крупнейших торговых сетей в мире, по количеству магазинов она находится на пятом месте, уступая только американским 7-Eleven иWalmart, нидерландской Spar и французской Carrefour.