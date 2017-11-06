«Доступное жилье?». Городок из юрт удивил жителей Астаны

Источник: Tengrinews

Фотографии со строительной площадки были опубликованы сообществе в Facebook «Астана — Что? Где? Когда?».

Пользователей соцсетей удивило отсутствие на стройплощадке указателей о предназначении строительных объектов. Некоторые из комментирующих в шутку предположили, что строительство юрт происходит по новой строительной программе «Доступное жилье».

Также пользователи раскритиковали качество строительных материалов и сам процесс строительства объектов.

В официальной группе акимата Астаны разъяснили появление юрт на левобережье столицы. Согласно информации, на данном участке происходит строительство этногородка.

По информации АО «НК «СПК Astana», реализация проекта «Размещение этнокомплекса на территории города Астаны» осуществляется в рамках договора совместной деятельности сроком на 1 год заключенного совместно с ТОО «BASinfo» на основании предоставленных документов и эскизного проекта, утвержденного инвестором и предоставленного согласно Регламенту Общества.

При этом уточняется, что согласно договору, «СПК Astana» предоставляет застройщику земельный участок, расположенный по адресу город Астана, в районе улицы Айтматова, на краткосрочное возмездное землепользование. Реализация проекта осуществляется полностью за счет собственных средств и финансирования инвестора.

Также сообщается, что в ходе мониторинга строительно-монтажных работ был осуществлен выезд на земельный участок, где был выявлен ряд несоответствий по проекту.