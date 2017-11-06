Заявки на компенсацию за отопление уже подали около 12 тыс. человек
Об этом сообщил глава Управления
Об этом сообщил глава Управления
По его словам, число поступивших на данный момент заявок существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В начале 2016 года уже было зарегистрировано более 20 тыс. заявок.
На заседании было объявлено о том, что к отоплению подключены в том числе и дома, имеющие задолженности перед компанией «Termoelectrica». А с неплательщиками поставщик намерен бороться законными путями.