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14:16 (мск), источник: Noi.md

Заявки на компенсацию за отопление уже подали около 12 тыс. человек

Об этом сообщил глава Управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева Петр Гонтя в ходе сегодняшнего заседания муниципальных служб примэрии Кишинева.

Источник: Noi.md

По его словам, число поступивших на данный момент заявок существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В начале 2016 года уже было зарегистрировано более 20 тыс. заявок.

На заседании было объявлено о том, что к отоплению подключены в том числе и дома, имеющие задолженности перед компанией «Termoelectrica». А с неплательщиками поставщик намерен бороться законными путями.

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