Казахстанцев предупредили о вулканизациях-однодневках
В связи с приближением зимы и сезонной необходимостью автолюбителей, в Казахстане активизируются шиномонтажные мастерские, передает Zakon.kz со ссылкой на ДГД по городу Алматы.
В связи с приближением зимы и сезонной необходимостью автолюбителей, в Казахстане активизируются шиномонтажные мастерские, передает Zakon.kz со ссылкой на ДГД по городу Алматы.
Сезонный ажиотаж приводит к тому, что дважды в год по всему Алматы в большом количестве возникают «шиномонтажки-однодневки». Они не упускают возможности хорошо заработать, однако не намерены отвечать за качество своих услуг. При этом установить личность обслуживающего персонала зачастую просто невозможно.
«Во избежание посещения “лже-вулканизаций”, ДГД по городу Алматы призывает не производить замену шин в сомнительных местах. В случае необходимости интересоваться регистрацией такой вулканизации, и в обязательном порядке требовать фискальный чек. В случае отказа выдачи фискального чека, просим сообщать в органы государственных доходов, с указанием местоположения объекта, через социальные сети или мобильное приложение Wipon. Со стороны органов госдоходов будут инициированы проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.
По данным ДГД, в налоговых органах Алматы зарегистрировано 1845 предпринимателей, которые ремонтируют и обслуживают автомобили. Однако 976 из них (53%) в течение 2016 года налоги не уплачивали.