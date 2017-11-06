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14:54 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцев предупредили о вулканизациях-однодневках

В связи с приближением зимы и сезонной необходимостью автолюбителей, в Казахстане активизируются шиномонтажные мастерские, передает Zakon.kz со ссылкой на ДГД по городу Алматы.

Источник: Zakon.kz

Сезонный ажиотаж приводит к тому, что дважды в год по всему Алматы в большом количестве возникают «шиномонтажки-однодневки». Они не упускают возможности хорошо заработать, однако не намерены отвечать за качество своих услуг. При этом установить личность обслуживающего персонала зачастую просто невозможно.

«Во избежание посещения “лже-вулканизаций”, ДГД по городу Алматы призывает не производить замену шин в сомнительных местах. В случае необходимости интересоваться регистрацией такой вулканизации, и в обязательном порядке требовать фискальный чек. В случае отказа выдачи фискального чека, просим сообщать в органы государственных доходов, с указанием местоположения объекта, через социальные сети или мобильное приложение Wipon. Со стороны органов госдоходов будут инициированы проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

По данным ДГД, в налоговых органах Алматы зарегистрировано 1845 предпринимателей, которые ремонтируют и обслуживают автомобили. Однако 976 из них (53%) в течение 2016 года налоги не уплачивали.

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