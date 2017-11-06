Казахстанцев предупредили о вулканизациях-однодневках

Источник: Zakon.kz

Сезонный ажиотаж приводит к тому, что дважды в год по всему Алматы в большом количестве возникают «шиномонтажки-однодневки». Они не упускают возможности хорошо заработать, однако не намерены отвечать за качество своих услуг. При этом установить личность обслуживающего персонала зачастую просто невозможно.

«Во избежание посещения “лже-вулканизаций”, ДГД по городу Алматы призывает не производить замену шин в сомнительных местах. В случае необходимости интересоваться регистрацией такой вулканизации, и в обязательном порядке требовать фискальный чек. В случае отказа выдачи фискального чека, просим сообщать в органы государственных доходов, с указанием местоположения объекта, через социальные сети или мобильное приложение Wipon. Со стороны органов госдоходов будут инициированы проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.