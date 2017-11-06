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14:50 (мск), источник: Kazinform

Минимальный размер пенсии в РК в 2018 году вырастет до 33 тыс тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане в 2018 году после изменения методики назначения базовой пенсии средний размер пенсионных выплат вырастет до 71 тысячи тенге, минимальной — 33 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«Мы ожидаем, что, с учетом (изменения методики назначения — Казинформ) базовой пенсионной выплаты, средние размеры (пенсии в Казахстане — Казинформ) у нас вырастут и составят в пределах 71 тысячи тенге. Самая минимальная пенсия со следующего года будет у нас порядка 33 тысяч тенге», — сказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций МИК РК.

«И я всегда ухожу от ответа, когда у меня спрашивают, максимальная пенсия какая будет?» — добавила она.

По утверждению вице-министра, для получения максимальной пенсии нужен максимальный стаж трудовой деятельности. При этом размер пенсии составляет 60% от утраченного дохода при наличии требуемого стажа — для мужчин это 25 лет, а для женщин — 20 лет.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в солидарной системе стаж участия сокращается у вновь входящих пенсионеров. Сегодня у порядка 41% выходящих на пенсию уже нет полного трудового стажа», — обратила внимание Светлана Жакупова.

«Хочу, чтобы культивировали одну мысль: чем больше человек работает, тем больше у него пенсия. Соответственно, это уже должно быть лозунгом нашей молодежи. Потому что, если они сейчас не работают, не перечисляют пенсионных взносов, не участвуют в накопительной пенсионной системе, соответственно, завтра станет вопрос об их обеспечении, потому что базовый уровень мы уже тоже перевели на исчисление трудового стажа», — подчеркнула она.

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