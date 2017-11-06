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14:34 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане исчезнут государственные нотариусы

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года планируется начать процесс поэтапного преобразования всех государственных нотариальных контор в частные, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

Соответствующий проект указа главы государства разработан Министерством юстиции.

Преобразование действующих государственных нотариальных контор в частные планируется осуществлять путем оформления действующим нотариусам специализированных лицензий, а также их регистрации в органах юстиции.

В свою очередь, государственные нотариальные конторы продолжат свою деятельность до образования в соответствующем нотариальном округе необходимого количества частных контор, определенного в соответствии с законодательством.

Негосударственные конторы будут существовать за счет отчислений от сумм государственной пошлины, взимаемой за совершение нотариальных действий, в размерах, установленных правительством, а также платы за дополнительные действия правового и технического характера, в том числе в условиях активной модели нотариата.

Кроме того, планируется создать Нотариальную палату Узбекистана, основанную на обязательном членстве всех нотариусов частных контор.

Она займется координацией деятельности негосударственных нотариусов, реализацией мер по повышению престижа профессии нотариуса, укреплению роли нотариата в качестве института превентивного правосудия, а также улучшением качества предоставляемых нотариальных услуг.

Для обеспечения законности всех проводимых процессов в частных конторах Минюст создаст централизованную систему дистанционного видеонаблюдения в режиме реального времени за ходом оказания нотариальных услуг физическим и юридическим лицам.

Кроме того, министерство организует общественный контроль за деятельностью нотариусов, в том числе путем создания в социальных сетях специальных рубрик и групп.

Напомним, что частные нотариальные конторы были запрещены в Узбекистане в мае 2010 года. Тогда этот шаг был вполне логичен — система была крайне коррумпирована, с 2008 по 2010 годы за допущенные нарушения к различным мерам ответственности было привлечено 110 частных нотариусов. Также было приостановлено и прекращено действие лицензии 49 частных нотариусов, к дисциплинарной и уголовной ответственности привлечен 61 нотариус.

Однако с приходом государства в сегмент ситуация также не поменялась. Только в этом году в отношении 67 работников были применены различные меры правового воздействия. В частности, уволено пятеро сотрудников нотариальных контор, 27 привлечено к уголовной ответственности.

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