В Узбекистане исчезнут государственные нотариусы
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года планируется начать процесс поэтапного преобразования всех государственных нотариальных контор в частные, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года планируется начать процесс поэтапного преобразования всех государственных нотариальных контор в частные, сообщает корреспондент Sputnik.
Соответствующий проект указа главы государства разработан Министерством юстиции.
Преобразование действующих государственных нотариальных контор в частные планируется осуществлять путем оформления действующим нотариусам специализированных лицензий, а также их регистрации в органах юстиции.
В свою очередь, государственные нотариальные конторы продолжат свою деятельность до образования в соответствующем нотариальном округе необходимого количества частных контор, определенного в соответствии с законодательством.
Негосударственные конторы будут существовать за счет отчислений от сумм государственной пошлины, взимаемой за совершение нотариальных действий, в размерах, установленных правительством, а также платы за дополнительные действия правового и технического характера, в том числе в условиях активной модели нотариата.
Она займется координацией деятельности негосударственных нотариусов, реализацией мер по повышению престижа профессии нотариуса, укреплению роли нотариата в качестве института превентивного правосудия, а также улучшением качества предоставляемых нотариальных услуг.
Для обеспечения законности всех проводимых процессов в частных конторах Минюст создаст централизованную систему дистанционного видеонаблюдения в режиме реального времени за ходом оказания нотариальных услуг физическим и юридическим лицам.
Кроме того, министерство организует общественный контроль за деятельностью нотариусов, в том числе путем создания в социальных сетях специальных рубрик и групп.
Напомним, что частные нотариальные конторы были запрещены в Узбекистане в мае 2010 года. Тогда этот шаг был вполне логичен — система была крайне коррумпирована, с 2008 по 2010 годы за допущенные нарушения к различным мерам ответственности было привлечено 110 частных нотариусов. Также было приостановлено и прекращено действие лицензии 49 частных нотариусов, к дисциплинарной и уголовной ответственности привлечен 61 нотариус.
Однако с приходом государства в сегмент ситуация также не поменялась. Только в этом году в отношении 67 работников были применены различные меры правового воздействия. В частности, уволено пятеро сотрудников нотариальных контор, 27 привлечено к уголовной ответственности.