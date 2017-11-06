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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии

Нефть Brent подорожала до 62,81 доллара за баррель на фоне сообщений об арестах членов королевской семьи Саудовской Аравии и гибели высокопоставленных чиновников страны в авиакатастрофе.

Источник: AP 2017

По информации на 14:00 мск понедельника, 6 ноября, североморская смесь Brent на лондонской бирже ICE стоила 62,45 доллара за баррель (плюс 0,63 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Цена декабрьских фьючерсов на американскую нефть WTI увеличилась на 0,54 процента, до 55,95 доллара за баррель.

Ранее 6 ноября в Саудовской Аравии разбился вертолет, на его борту находились член королевской семьи принц Мансур бен Мукрин и несколько чиновников административного округа Асир.

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Днем ранее в королевстве арестованы 11 принцев и несколько действующих и бывших министров, в том числе один из богатейших людей мира Аль-Валид бин Талал. Аресты провел Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, главой которого накануне назначен наследный принц Мухаммед бен Сальман. Позднее король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в стране стартовала масштабная антикоррупционная кампания.

В начале месяца Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Организация стран-экспортеров нефти, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия, продлит действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года.

Король Саудовской Аравии назначил министра обороны Мухаммеда бен Салмана наследным принцем в июне нынешнего года.

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