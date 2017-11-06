Свыше 100 площадок определено в Минске для реализации рыбы

Торговля будет осуществляться ежедневно. Кроме того, в столице в ноябре стартует сезон рыбных ярмарок, прудовая и озерно-речная рыба будет продаваться каждые выходные в течение двух месяцев. Первая ярмарка пройдет в Партизанском районе 11 и 12 ноября на бульваре Тракторостроителей. 18 и 19 ноября торговля развернется на площадке у Дворца спорта, а 25—26 ноября — на площадке универсама «Волгоград» по пр. Газеты Правда.