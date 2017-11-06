Свыше 100 площадок определено в Минске для реализации рыбы
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определено 108 площадок для реализации продукции рыбхозов страны, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определено 108 площадок для реализации продукции рыбхозов страны, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Торговля будет осуществляться ежедневно. Кроме того, в столице в ноябре стартует сезон рыбных ярмарок, прудовая и
В декабре ярмарки примут Ленинский (