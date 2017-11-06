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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Свыше 100 площадок определено в Минске для реализации рыбы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определено 108 площадок для реализации продукции рыбхозов страны, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Торговля будет осуществляться ежедневно. Кроме того, в столице в ноябре стартует сезон рыбных ярмарок, прудовая и озерно-речная рыба будет продаваться каждые выходные в течение двух месяцев. Первая ярмарка пройдет в Партизанском районе 11 и 12 ноября на бульваре Тракторостроителей. 18 и 19 ноября торговля развернется на площадке у Дворца спорта, а 25—26 ноября — на площадке универсама «Волгоград» по пр. Газеты Правда.

В декабре ярмарки примут Ленинский (9—10 декабря, площадка у кинотеатра «Салют»), Первомайский (16—17 декабря, ул. Руссиянова, 1), Московский (23—24 декабря, пр. Любимова, 26, ТЦ «У Кургана») и Партизанский (23—24 декабря, бульвар Тракторостроителей) районы.

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