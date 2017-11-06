Доллар, евро и рубль дешевеют в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют к узбекскому суму, которые будут действовать с 7 ноября.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют к узбекскому суму, которые будут действовать с 7 ноября.
Курс доллара США снизился по сравнению с предыдущей неделей на 10,50 сума — до 8067,62.
Евро подешевел на 13,81 сума — до 9367,31, российский рубль — на 2.65 сума, до 136.62.
Центральный банк может оказать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через
После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.