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16:04 (мск), источник: Sputnik

Доллар, евро и рубль дешевеют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют к узбекскому суму, которые будут действовать с 7 ноября.

ЦБ: $ 58.4296   +0.34 € 68.0822   +0.41
Источник: Sputnik

Курс доллара США снизился по сравнению с предыдущей неделей на 10,50 сума — до 8067,62.

Евро подешевел на 13,81 сума — до 9367,31, российский рубль — на 2.65 сума, до 136.62.

Центральный банк может оказать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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