Турецкая Green Park Hotels планирует построить в Ташкенте отель

Источник: Kommersant.uz

Турецкая компания обладает большим опытом в данной сфере и включает в себя 4- и 5-звездочные отели, объекты горного и спортивного туризма.

Среди проектов, которыми заинтересовалась компания — вклад инвестиций в полную реконструкцию комплекса «Афросиаб» в Самарканде, строительство в Ташкенте нового отеля с ресторанами. Также турецкая сторона интересуется передачей в управление либо выкупа гостиничного комплекса «Чарвак оромгохи» в Ташкентской области, известного в народе как «Пирамиды».