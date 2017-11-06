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17:02 (мск), источник: Kommersant.uz

Турецкая Green Park Hotels планирует построить в Ташкенте отель

Делегация Госкомтуризма провела переговоры с президентом одной из крупнейших сетей отелей в Турции Green Park Hotels & Resorts Адилом Устундагом.

Источник: Kommersant.uz

Турецкая компания обладает большим опытом в данной сфере и включает в себя 4- и 5-звездочные отели, объекты горного и спортивного туризма.

Среди проектов, которыми заинтересовалась компания — вклад инвестиций в полную реконструкцию комплекса «Афросиаб» в Самарканде, строительство в Ташкенте нового отеля с ресторанами. Также турецкая сторона интересуется передачей в управление либо выкупа гостиничного комплекса «Чарвак оромгохи» в Ташкентской области, известного в народе как «Пирамиды».

Для практического изучения возможностей инвестирования и проведения конкретных переговоров, руководитель по инвестициям компании Green Park Hotels & Resorts Атилла Устундаг вместе турецкими экспертами 30—31 октября посетил Узбекистан для ознакомления с объектами в Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области.

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