Турецкая Green Park Hotels планирует построить в Ташкенте отель
Делегация Госкомтуризма провела переговоры с президентом одной из крупнейших сетей отелей в Турции Green Park Hotels & Resorts Адилом Устундагом.
Делегация Госкомтуризма провела переговоры с президентом одной из крупнейших сетей отелей в Турции Green Park Hotels & Resorts Адилом Устундагом.
Турецкая компания обладает большим опытом в данной сфере и включает в себя 4- и 5-звездочные отели, объекты горного и спортивного туризма.
Среди проектов, которыми заинтересовалась компания — вклад инвестиций в полную реконструкцию комплекса «Афросиаб» в Самарканде, строительство в Ташкенте нового отеля с ресторанами. Также турецкая сторона интересуется передачей в управление либо выкупа гостиничного комплекса «Чарвак оромгохи» в Ташкентской области, известного в народе как «Пирамиды».
Для практического изучения возможностей инвестирования и проведения конкретных переговоров, руководитель по инвестициям компании Green Park Hotels & Resorts Атилла Устундаг вместе турецкими экспертами