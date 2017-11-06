В Узбекистане беспрецедентно упростили экспорт и импорт товаров и услуг

Источник: Podrobno.uz

Эти меры предусмотрены сразу двумя новыми документами — указом и постановлением главы государства, подписанными 3 ноября.

Появление новых документов, отмечают эксперты, призвано ликвидировать все еще имеющиеся в различных ведомственных инструкциях и нормативных документах барьеры и преграды, препятствующие широкому участию предпринимателей во внешнеэкономической деятельности.

Теперь в стране, начиная с 1 декабря 2017 года, вводится порядок, в соответствии с которым предпринимателям разрешается осуществлять экспорт товаров, работ и услуг, за исключением свежей плодоовощной продукции и отдельных видов сырьевых товаров, за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия страхового полиса.

Для развития приграничной торговли и упрощения экспортных процедур субъектам предпринимательства также разрешили осуществлять экспорт товаров (за исключением сырьевых товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, по инвойсам, после осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках Узбекистана.

При этом, в отношении экспорта свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов устанавливаются отдельные требования в соответствии с законодательством.

Кроме того, вводится ряд мер, направленных на формирование благоприятных условий для предприятий экспортеров, активное освоение ими новых, в том числе перспективных зарубежных рынков сбыта. В частности, установлен единый срок образования просроченной дебиторской задолженности по экспортным операциям — 120 дней с даты отгрузки продукции на экспорт.

При этом, действующие сроки поступления оплаты — 180 дней, сохраняются по отгрузкам учредителей-резидентов Узбекистана в адрес организаций за рубежом: торговых домов и представительств, дочерних предприятий, фирменных магазинов, дилерских сетей и консигнационных складов, а также членов Торгово-промышленной палаты — в адрес торгово-инвестиционных домов Палаты.

Среди других нововведений — применение единого подхода в части принятия мер ответственности за допущение образования просроченной дебиторской задолженности, как в отношении экспортеров, так и импортеров, продление срока поступления выручки в иностранной валюте на период длительности действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Кроме того, Мирзиёев отменил требование по выдаче разрешения таможенными органами на реэкспорт товаров, находящихся под режимом «временный ввоз», а также по обязательному представлению импортерами экспортной грузовой таможенной декларации для подтверждения стоимости товаров, ввозимых на территорию республики с применением льгот.

Еще одна приятная новость для бизнесменов — с 1 декабря предусматривается ввод механизма по уменьшению суммы дебиторской задолженности по экспортному контракту на сумму поступившего страхового возмещения на счет экспортера товаров, работ и услуг.

Кроме того, начиная с 10 ноября, лицензирование экспорта и импорта специфических товаров, будет осуществляться Информационно-аналитическим департаментом по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики при Кабмине на основании актов президента или решений правительства.

Это позволит оптимизировать экспортно-импортные процедуры и консолидировать функции по выдаче лицензий на экспорт и импорт специфических товаров в едином органе. При этом, из перечня лицензируемых товаров исключены ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни и изделия из них.

Для исключения дублирующих процедур предусматривается упрощение и внесение изменений в действующий порядок экспертизы импортных контрактов в Государственном комитете по инвестициям. В частности, отменяется процедура экспертизы импортных контрактов, заключенных с суммой менее 100 тысяч долларов.