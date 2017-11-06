В Узбекистане беспрецедентно упростили экспорт и импорт товаров и услуг
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане вводится ряд новых правил, значительно упрощающих
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане вводится ряд новых правил, значительно упрощающих
Эти меры предусмотрены сразу двумя новыми документами — указом и постановлением главы государства, подписанными 3 ноября.
Появление новых документов, отмечают эксперты, призвано ликвидировать все еще имеющиеся в различных ведомственных инструкциях и нормативных документах барьеры и преграды, препятствующие широкому участию предпринимателей во внешнеэкономической деятельности.
Теперь в стране, начиная с 1 декабря 2017 года, вводится порядок, в соответствии с которым предпринимателям разрешается осуществлять экспорт товаров, работ и услуг, за исключением свежей плодоовощной продукции и отдельных видов сырьевых товаров, за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия страхового полиса.
Для развития приграничной торговли и упрощения экспортных процедур субъектам предпринимательства также разрешили осуществлять экспорт товаров (за исключением сырьевых товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, по инвойсам, после осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках Узбекистана.
Кроме того, вводится ряд мер, направленных на формирование благоприятных условий для предприятий экспортеров, активное освоение ими новых, в том числе перспективных зарубежных рынков сбыта. В частности, установлен единый срок образования просроченной дебиторской задолженности по экспортным операциям — 120 дней с даты отгрузки продукции на экспорт.
При этом, действующие сроки поступления оплаты — 180 дней, сохраняются по отгрузкам
Среди других нововведений — применение единого подхода в части принятия мер ответственности за допущение образования просроченной дебиторской задолженности, как в отношении экспортеров, так и импортеров, продление срока поступления выручки в иностранной валюте на период длительности действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Кроме того, Мирзиёев отменил требование по выдаче разрешения таможенными органами на реэкспорт товаров, находящихся под режимом «временный ввоз», а также по обязательному представлению импортерами экспортной грузовой таможенной декларации для подтверждения стоимости товаров, ввозимых на территорию республики с применением льгот.
Кроме того, начиная с 10 ноября, лицензирование экспорта и импорта специфических товаров, будет осуществляться
Это позволит оптимизировать
Для исключения дублирующих процедур предусматривается упрощение и внесение изменений в действующий порядок экспертизы импортных контрактов в Государственном комитете по инвестициям. В частности, отменяется процедура экспертизы импортных контрактов, заключенных с суммой менее 100 тысяч долларов.
Также отменяется экспертиза импортных контрактов, с суммой более 100 тысяч долларов и заключенных по результатам тендерных торгов. Взамен вводится порядок экспертизы конкурсной документации или оценки предложений в период проведения торгов. При этом постановка на учет импортных контрактов, заключенных по результатам тендерных торгов, будет осуществляться без проведения их дополнительной экспертизы.