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17:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Падение ставок по долларовым депозитам продолжается

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Ставки по валютным депозитам продолжают снижение. Меньше чем полгода прошло с момента понижения ставок по депозитам в иностранной валюте с 2% до 1,5%, и вот опять Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) рекомендует понизить ставку.

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Источник: Sputniknews.kz

Наступление декабря банки отметят снижением доходности по валютным вкладам до 1% годовых.

«В соответствии с решением Совета директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов размеры максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц были определены на уровне: 14% годовых — для депозитов в национальной валюте и 1% годовых — для депозитов в иностранной валюте», — отмечается в сообщении КФГД.

Тренд спада процентных ставок отражается на валютных вкладах, которые тоже показывают снижение. Как отмечают аналитики, именно эту цель и преследует КФГД, являясь дочерней структурой Национального банка. Население и бизнес в ожидании новой волны девальвации отказываются от валютных кредитов. А в казахстанских банках избыток валютной ликвидности. Единственный способ оздоровления в такой ситуации — снизить привлекательность вкладов в долларах и евро.

Впрочем, как отмечается в сообщении КФГД, в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного рынка указанные ставки могут быть пересмотрены.

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