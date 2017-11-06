Падение ставок по долларовым депозитам продолжается

Источник: Sputniknews.kz

Наступление декабря банки отметят снижением доходности по валютным вкладам до 1% годовых.

«В соответствии с решением Совета директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов размеры максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц были определены на уровне: 14% годовых — для депозитов в национальной валюте и 1% годовых — для депозитов в иностранной валюте», — отмечается в сообщении КФГД.

Тренд спада процентных ставок отражается на валютных вкладах, которые тоже показывают снижение. Как отмечают аналитики, именно эту цель и преследует КФГД, являясь дочерней структурой Национального банка. Население и бизнес в ожидании новой волны девальвации отказываются от валютных кредитов. А в казахстанских банках избыток валютной ликвидности. Единственный способ оздоровления в такой ситуации — снизить привлекательность вкладов в долларах и евро.