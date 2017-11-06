В Кишиневе ожидается массовое отключение воды
Во вторник по причине подключения нового водопровода Д-250 мм по ул. Георге Кашу, 32, столичный поставщик воды Apă-Canal Chişinău объявлят о приостановке подачи воды.
Во вторник по причине подключения нового водопровода Д-250 мм по ул. Георге Кашу, 32, столичный поставщик воды Apă-Canal Chişinău объявлят о приостановке подачи воды.
Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— ул. Георге Кашу, 10−32, 198−33, включая дома с дробями.
— ул. Иона Ватаману.
— ул. Ипате Сорочану.
— ул. Николая Склифоса.
— ул. Иона Нистора.
— ул. Александра Космеску.
— ул. Иона Ганя.
За дополнительной информацией можно обращаться в Центральную диспетчерскую по тел. 022−25−66−66 или 022−85−77−77.