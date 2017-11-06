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18:30 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе ожидается массовое отключение воды

Во вторник по причине подключения нового водопровода Д-250 мм по ул. Георге Кашу, 32, столичный поставщик воды Apă-Canal Chişinău объявлят о приостановке подачи воды.

Источник: Actualitati.md

Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

— ул. Георге Кашу, 10−32, 198−33, включая дома с дробями.

— ул. Иона Ватаману.

— ул. Ипате Сорочану.

— ул. Николая Склифоса.

— ул. Иона Нистора.

— ул. Александра Космеску.

— ул. Иона Ганя.

За дополнительной информацией можно обращаться в Центральную диспетчерскую по тел. 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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