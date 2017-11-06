Многомиллиардные нарушения выявил госаудит в МОН РК

В частности, в 2016 году по сравнению с 2015 годом было допущено ухудшение позиции Казахстана в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателям качества системы образования. Не достигнуты целевые индикаторы «Качество системы образования», «Качество школ менеджмента» и «Охват высшим образованием».



«По итогам 2016 года министерством запланированные Государственной программой развития образования и науки на 2016−2019 годы показатели в части снижения доли школ, ведущих занятия в три смены, и увеличения количества проектов государственно-частного партнерства не достигнуты», — подчеркивается в тексте.



Также было установлено, что размещение государственного образовательного заказа по подготовке специалистов в сфере послесреднего, высшего и послевысшего образования осуществляется министерством без учета их потребности в регионах республики. Вместе с тем установленные критерии не обеспечивают полноценного размещения государственного заказа в лучших учебных заведениях.



«Из-за отсутствия должного взаимодействия уполномоченных государственных и местных исполнительных органов уровень трудоустройства выпускников учебных заведений высшего, послевузовского, технического и профессионального образования остается низким. Должные меры, направленные на развитие системы государственно-частного партнерства по подготовке кадров, не принимаются, институциональный механизм, предусматривающий вовлечение всех заинтересованных сторон, не разработан», — утверждается в сообщении.



МОН не обеспечено создание сети ведущих учреждений профессионального образования. В частности, с 2013 года приостановлено строительство межрегиональных профессиональных центров в городах Усть-Каменогорск, Экибастуз и Шымкент, с 2015 года — колледжей мирового уровня в городах Астана и Алматы. В свою очередь АО «Информационно-аналитический центр» в 2016 году не обеспечено полное и надлежащее исполнение взятых обязательств по выполнению государственного задания «Изучение мирового опыта по внедрению трехъязычия и разработка методологии изучения языков» на сумму 10,4 млн тенге.



«Управлениями строительства и образования Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей и городов Астаны, Алматы, отделом строительства города Шымкента и Сайрамского района не обеспечена достоверность подтверждения поставки товаров, выполненных работ на общую сумму 208,6 млн тенге», — отмечается в информации.