Многомиллиардные нарушения выявил госаудит в МОН РК

Согласно представленной информации, ведомством были подведены итоги государственного аудита эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных МОН РК по отдельным бюджетным программам, а также активов субъектов квазигосударственного сектора.
Выяснилось, что в вопросах использования бюджетных средств выделяемых на развитие системы высшего и послевузовского, технического и профессионального, а также среднего и дошкольного образования сохраняется ряд системных проблем.
В частности, в 2016 году по сравнению с 2015 годом было допущено ухудшение позиции Казахстана в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателям качества системы образования. Не достигнуты целевые индикаторы «Качество системы образования», «Качество школ менеджмента» и «Охват высшим образованием».
«По итогам 2016 года министерством запланированные Государственной программой развития образования и науки на 2016−2019 годы показатели в части снижения доли школ, ведущих занятия в три смены, и увеличения количества проектов государственно-частного партнерства не достигнуты», — подчеркивается в тексте.
Также было установлено, что размещение государственного образовательного заказа по подготовке специалистов в сфере послесреднего, высшего и послевысшего образования осуществляется министерством без учета их потребности в регионах республики. Вместе с тем установленные критерии не обеспечивают полноценного размещения государственного заказа в лучших учебных заведениях.
«Из-за отсутствия должного взаимодействия уполномоченных государственных и местных исполнительных органов уровень трудоустройства выпускников учебных заведений высшего, послевузовского, технического и профессионального образования остается низким. Должные меры, направленные на развитие системы государственно-частного партнерства по подготовке кадров, не принимаются, институциональный механизм, предусматривающий вовлечение всех заинтересованных сторон, не разработан», — утверждается в сообщении.
МОН не обеспечено создание сети ведущих учреждений профессионального образования. В частности, с 2013 года приостановлено строительство межрегиональных профессиональных центров в городах Усть-Каменогорск, Экибастуз и Шымкент, с 2015 года — колледжей мирового уровня в городах Астана и Алматы. В свою очередь АО «Информационно-аналитический центр» в 2016 году не обеспечено полное и надлежащее исполнение взятых обязательств по выполнению государственного задания «Изучение мирового опыта по внедрению трехъязычия и разработка методологии изучения языков» на сумму 10,4 млн тенге.
«Управлениями строительства и образования Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей и городов Астаны, Алматы, отделом строительства города Шымкента и Сайрамского района не обеспечена достоверность подтверждения поставки товаров, выполненных работ на общую сумму 208,6 млн тенге», — отмечается в информации.
По итогам государственного аудита выявлены финансовые нарушения на сумму 16,9 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств — на 43,2 млрд тенге и 147 фактов процедурных нарушений на общую сумму 26,7 млрд тенге.
При этом в ходе государственного аудита восстановлено и возмещено 5,9 млрд тенге, в том числе в доход республиканского бюджета возмещено 285,1 млн тенге, по бухгалтерскому учету, посредством выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров восстановлено 5,1 млрд тенге.
По итогам заседания Министерству образования и науки РК было поручено принять меры по устранению выявленных нарушений, рассмотреть ответственность должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований бюджетного и иного законодательства, а также дан ряд других поручений. Ряд материалов государственного аудита будет направлен в правоохранительные органы и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений.