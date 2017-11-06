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19:45 (мск), источник: Tengrinews

Нефть взлетела после ареста саудовских принцев

Нефть марки Brent резко подорожала на фоне задержания саудовских принцев и гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

По данным на 19.00 по времени Астаны Brent торгуется на лондонской бирже по цене 62,61 доллара. Ранее подобная ставка была зафиксирована в ноябре 2015 года.

Напомним, 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи, четырех министров из нынешнего состава правительства королевства и других высокопоставленных лиц. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета также находились несколько чиновников.

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