Нефть взлетела после ареста саудовских принцев

По данным на 19.00 по времени Астаны Brent торгуется на лондонской бирже по цене 62,61 доллара. Ранее подобная ставка была зафиксирована в ноябре 2015 года.

Напомним, 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи, четырех министров из нынешнего состава правительства королевства и других высокопоставленных лиц. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета также находились несколько чиновников.