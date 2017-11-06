Представители «Магнума» прокомментировали обвес продуктов

Она отметила, что представители супермаркета немедленно провели внутреннее расследование этого случая.



«В официальном ответе на наш запрос производитель колбасы ТОО “Ансар Халал” подтвердил, что каждая палка колбасы весит 650 граммов (“±10 граммов”). Поэтому маркировка соответствует начальному весу колбасы. В процессе реализации продукта происходит естественная усушка. Согласно нормам естественной убыли, процент усушки не должен превышать 2.25%. В данном случае усушка продукции произошла быстрее, чем по нормативу, из-за отклонений в технологии производства. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Чтобы она больше не повторилась, мы провели переговоры с поставщиком и изменили внутренние стандарты маркировки», — сказала Роза Агафонова.



До сих пор перемаркировка производилась не реже одного раза в неделю. Теперь компания решила полностью перемаркировать всю продукцию, находящуюся в продаже. Впредь они обещают делать это каждые два дня.



Кроме того, они предоставят покупателям возможность самим взвешивать продукцию и проверять правильность маркировки.



«Приносим извинения нашим покупателям и приложим все силы для исключения подобных случаев в дальнейшем! Компания ТОО “Magnum Cash&Carry” дорожит своей репутацией и внимательно относится к жалобам и предложениям покупателей», — добавила Роза Агафонова.



Напомним, сегодня в алматинском супермаркете «Магнум» покупатели обнаружили значительный недовес в некоторых продуктах. Данный факт бдительные алматинцы распространили в мессенджерах и социальных сетях.