В Узбекистане наладят выпуск туристических автобусов
В скором времени в Узбекистане планируется выпуск автобусов Man серии Coach Bus, которые можно использовать как для городского транспорта, так и для обслуживания туристов.
В скором времени в Узбекистане планируется выпуск автобусов Man серии Coach Bus, которые можно использовать как для городского транспорта, так и для обслуживания туристов.
В выставочном центре Kortrijk Xpo бельгийского города Кортрейк состоялась международная выставка Busworld Europe Kortrijk 2017. Эта биеннале входит в европейскую серию мероприятий Busworld, которые являются крупнейшими профильными ярмарками производителей городских и междугородных автобусов. Впервые выставка прошла в 1971 году, ее организаторами являются компании B.A.A.V. и Busworld International.
Выставка демонстрирует лучшие образцы автобусов со всего мира, а также комплектующие и запасные части для пассажирского транспорта. Busworld Europe Kortrijk 2017 представляет автомобильную механику, тюнинг и ремонтные мастерские, а также энергоэффективные модели автобусов.
По информации организаторов, свыше 350 компаний представили свою продукцию и разработки в 12 выставочных залах Kortijk Xpo, а посетили мероприятие более 35 тысяч человек из 110 стран. В течение шести дней всем им была предоставлена возможность пообщаться, обменяться информацией о тенденциях в области пассажирского транспорта, последних технологиях и оборудовании.
В работе престижной ярмарки приняла участие и делегация Узбекистана во главе с заместителем генерального директора по производству СП ООО JV MAN Auto Uzbekistan О. Нарзуллаевым. Главной целью стало ознакомление с экспонируемой продукцией, установление контактов на предмет налаживания сотрудничества с привлечением технологий для развития автомобильного и транспортного сектора экономики республики.
В ходе встреч с зарубежными партнерами представлена информация о
Представители европейских компаний проявили большой интерес к развитию
«В скором времени планируем выпуск в Узбекистане автобусов серии Coach Bus, которые можно использовать как для городского транспорта, так и для обслуживания туристов. Они предназначены для комфортных поездок. Туристическая версия автобуса предлагает максимум удобств, высокую безопасность и образцовую экологичность», — отметил представитель MAN Trucks & Bus AG по Центральной Азии Ян Кулмаер.