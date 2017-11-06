В Узбекистане наладят выпуск туристических автобусов

Источник: UzReport.news

В выставочном центре Kortrijk Xpo бельгийского города Кортрейк состоялась международная выставка Busworld Europe Kortrijk 2017. Эта биеннале входит в европейскую серию мероприятий Busworld, которые являются крупнейшими профильными ярмарками производителей городских и междугородных автобусов. Впервые выставка прошла в 1971 году, ее организаторами являются компании B.A.A.V. и Busworld International.

Выставка демонстрирует лучшие образцы автобусов со всего мира, а также комплектующие и запасные части для пассажирского транспорта. Busworld Europe Kortrijk 2017 представляет автомобильную механику, тюнинг и ремонтные мастерские, а также энергоэффективные модели автобусов.

По информации организаторов, свыше 350 компаний представили свою продукцию и разработки в 12 выставочных залах Kortijk Xpo, а посетили мероприятие более 35 тысяч человек из 110 стран. В течение шести дней всем им была предоставлена возможность пообщаться, обменяться информацией о тенденциях в области пассажирского транспорта, последних технологиях и оборудовании.

В работе престижной ярмарки приняла участие и делегация Узбекистана во главе с заместителем генерального директора по производству СП ООО JV MAN Auto Uzbekistan О. Нарзуллаевым. Главной целью стало ознакомление с экспонируемой продукцией, установление контактов на предмет налаживания сотрудничества с привлечением технологий для развития автомобильного и транспортного сектора экономики республики.

В ходе встреч с зарубежными партнерами представлена информация о социально-экономическом развитии Узбекистана, созданных благоприятных условиях для ведения бизнеса в нашей стране. Особый акцент был сделан на перспективные инвестиционные проекты Программ развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2017−2019 годы, промышленного развития, а также соответствующие объекты Программы приватизации.

Представители европейских компаний проявили большой интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Узбекистаном. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив двустороннего взаимодействия в данных сферах.