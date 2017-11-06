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22:29 (мск), источник: Podrobno.uz

Nestle закрывает один из своих заводов в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Nestle Uzbekistan приняла решение с 1 декабря 2017 года закрыть завод по производству питьевой воды в Ташкенте, сообщила корреспонденту АН Podrobno.uz менеджер по связям с общественностью и корпоративным вопросам компании Нигора Акилова.

Источник: Podrobno.uz

Ташкентский завод, запущенный в 2011 году, будет выставлен на продажу. Таким образом, компания остановит бизнес по доставке бутилированной воды в формате 18,9 литров, а также приостановить выпуск воды в формате 5 литров.

«Такое решение связано с текущими приоритетами бизнеса и необходимостью перехода к более оптимальной структуре организации на фоне новой рыночной конъюнктуры», — сообщила Акилова.

Nestle планирует полностью сфокусироваться на развитии других форматов воды, а также на производстве пакетированного молока и молочных продуктов.

Отметим, что сегодня на территории страны работают еще две фабрики Nestle Uzbekistan в Намангане по выпуску питьевой воды и производству молочных продуктов.

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