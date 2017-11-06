Nestle закрывает один из своих заводов в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

Ташкентский завод, запущенный в 2011 году, будет выставлен на продажу. Таким образом, компания остановит бизнес по доставке бутилированной воды в формате 18,9 литров, а также приостановить выпуск воды в формате 5 литров.

«Такое решение связано с текущими приоритетами бизнеса и необходимостью перехода к более оптимальной структуре организации на фоне новой рыночной конъюнктуры», — сообщила Акилова.

Nestle планирует полностью сфокусироваться на развитии других форматов воды, а также на производстве пакетированного молока и молочных продуктов.