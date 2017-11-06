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20:55 (мск), источник: "Российская газета"

В четырех городах РФ начали внедрение «умных» энергосетей

В четырех российских городах — Калининграде, Севастополе, Уфе и Санкт-Петербурге — занялись развитием интеллектуальных сетей. Пилотные проекты позволят повысить надежность электроснабжения в несколько раз, а у тех, кто хочет сам производить энергию (например, от ветра или солнца), появится для этого технический фундамент.

Задачи по развитию цифровых технологий в сетевом комплексе России рассмотрел Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ в ежемесячном энергобюллетене. В качестве примера успешной реализации региональных программ эксперты привели страны Евросоюза, в частности Германию и Данию — лидеров по внедрению наибольшего количества «умных» сетей (245 проектов).

Цифровизация сетей прежде всего предполагает переработку составляющей, связанной с информацией. Ее сбор, обработка и выдача рекомендаций оператору происходят во много раз быстрее, чем в «обычных» сетях, пояснил «РГ» старший аналитик Энергоцентра бизнес-школы Сколково Юрий Мельников. За счет этого период восстановления электроснабжения потребителей из-за нарушений в работе сокращается с часов до минут.

Цель проектов — рост надежности электроснабжения и снижение потерь в сетях в среднем в 2−4 раза

«В процессе цифровизации сначала нужно пройти три первых шага: оптимизация структуры сетей (чтобы облегчить управление ими), автоматизация управления сетями (чтобы сократить время реагирования на события) и внедрение интеллектуального учета (для уменьшения потерь энергии)», — рассказывает эксперт. В рамках национальной технической инициативы EnergyNet есть проект «Цифровой район электрической сети», реализуемый с 2014 года в Калининграде. Там уже провели автоматизацию центров питания и сетей. Это сократило среднее время восстановления электроснабжения в пять раз (до 49 минут), а число обесточенных жителей — более чем в три раза (с трех тысяч до 900 человек).

В Севастополе в рамках того же проекта до 2025 года планируется повысить надежность энергоснабжения в четыре-пять раз. В Уфе по другой пилотной программе намерены снизить потери в сетях за счет развития интеллектуальных сетей с 15,6 до 8,7 процента. Элементы «умных» сетей собираются апробировать и в центральном районе Санкт-Петербурга.

Часть планов компаний базируется на установке интеллектуальных приборов учета (ИПУ). Тщательный анализ и корректная обработка собираемых данных с применением нейронных сетей позволят улучшить кратко- и среднесрочное прогнозирование уровней потребления, считает Юрий Мельников.

ИПУ также дают возможность вводить систему авансовой оплаты за электроэнергию, подобно оплате услуги доступа в Интернет. «По мере исчерпания баланса на счете такие приборы могут давать сигналы (например звуковые), а в пределе — ограничивать потребление электроэнергии, запускать кратковременные отключения и так далее», — поясняет эксперт.

«На текущем этапе реализуются только пилотные проекты, которые значительно не влияют на тариф на электроэнергию, поэтому неплатежи населения не увеличатся, — считает эксперт АЦ Алевтина Кутузова. — На потребителях внедрение “умных” приборов учета отразится прежде всего в росте надежности электроснабжения».

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