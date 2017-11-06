ГПК: учтите очереди при планировании поездки

Источник: Sputnik.by

«Пассажиропоток за минувшие несколько суток вырос вдвое», — отметили в ГПК.

На выезд из Беларуси на белорусско-литовской границе стоят 573 фуры. Легковых автомобилей в течение дня убавилось, в Литву ожидают въезда 45 автомобилей. Сегодня днем эта цифра превышала три с половиной сотни.

Значительно уменьшаются, хоть и не исчезают, очереди на белорусско-польской границе. Въезда в Польшу ждут 160 большегрузных автомобилей и еще 390 легковых машин. Больше всего автомобилей ждут въезда в пункте пропуска Брест.

На белорусско-латвийской границе собралась очередь из 145 большегрузных автомобилей.