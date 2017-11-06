ГПК: учтите очереди при планировании поездки
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. На выезд из Беларуси стоят сотни автомобилей, отметили в ГПК и посоветовали учесть это при планировании поездки.
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. На выезд из Беларуси стоят сотни автомобилей, отметили в ГПК и посоветовали учесть это при планировании поездки.
«Пассажиропоток за минувшие несколько суток вырос вдвое», — отметили в ГПК.
На выезд из Беларуси на
Значительно уменьшаются, хоть и не исчезают, очереди на
На
Традиционно очереди на границе собираются во время выходных, самыми популярными направлениями для путешествий выходного дня традиционно становится Литва и Польша. В этом году в ноябре у белорусов три выходных, что спровоцировало очереди. Выходные продлятся до 7 ноября.