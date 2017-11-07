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15:30 (мск), источник: Известия

«Письма счастья» доведут до адресатов

За доставкой штрафов от госорганов и уведомлений из налоговой на почте проследит онлайн-сервис.

До 2% писем от госорганов, направляемых через «Почту России», не доходит до адресатов из-за неверно указанного адреса. Среди них — уведомления о штрафах и налоговых платежах. Не получив и не оплатив их, россияне сталкиваются с санкциями за нарушение платежной дисциплины. В ноябре «Почта России» запустит онлайн-сервис, который позволит проверять корректность адресов и индексов массовой рассылки. В компании полагают, что это исключит возможность потери писем. Кроме того, подобным заказным письмам будут присваивать трек-номера.

«Почта России» упростит массовую рассылку корреспонденции для госструктур, судов и других юрлиц. Новая онлайн-услуга заработает в «Личном кабинете отправителя» на сайте предприятия с 7 ноября. Программный интерфейс сервиса может быть интегрирован с информационными системами отправителей — это так называемая технология API. Она позволит в электронном виде ввести большой объем нужных адресов в систему, которая самостоятельно проверит их корректность и подберет правильный индекс.

— Доля писем, направляемых по некорректным адресам, у некоторых отправителей (госструктур, юрлиц. — «Известия») достигает 2% от объема рассылки, — рассказали «Известиям» в «Почте России». — Теперь вероятность таких ошибок будет стремиться к нулю.

Также заказным письмам в «Личном кабинете отправителя» будет присвоен трек-номер, что позволит в режиме онлайн отслеживать путь, скорость и время конечной доставки корреспонденции. В «Почте России» полагают, что сервис в первую очередь будет востребован госучреждениями: налоговыми инспекциями, судами всех инстанций и ГИБДД — эти структуры делают миллионные рассылки. Также он может быть актуален для банков, страховых компаний, некоммерческих пенсионных фондов.

Летом этого года аналогичная система по всей стране заработала для посылок, она в первую очередь рассчитана на интернет-магазины.

Несмотря на развитие онлайн-сервисов, которые позволяют узнать о штрафах ГИБДД и оплатить их, проблемы с доставкой «писем счастья» всё еще актуальны для водителей. Президент Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что автомобилисты из разных регионов время от времени жалуются на то, что не получают информацию о штрафах.

— Если новая система будет работать, штрафы не дойдут только до тех нарушителей, кто без предупреждения поменял место жительства или по вине коммунальщиков не имеет почтового ящика, — отметил Сергей Канаев.

Оплатить штраф за нарушение ПДД автомобилист должен в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. За неуплату ему грозит штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Если задолженность превысила 30 тыс. рублей, судебные приставы могут запретить неплательщику выезд за границу. Проблемы с доставкой «писем счастья» также могут помешать автомобилистам сэкономить. Сегодня водители имеют право получить 50-процентную скидку, если оплачивают квитанцию в течение 20 дней после вынесения постановления.

Адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Игорь Симонов отметил, что ошибка при доставке налоговых уведомлений также может иметь финансовые последствия для получателей.

— В Налоговом кодексе РФ сказано, что гражданин считается получившим уведомление по истечении семи дней после отправки письма из Федеральной налоговой службы. Исходя из этого, гражданина, не получившего письмо и не заплатившего налоги, считают неплательщиком, а это повод для начисления пеней, — пояснил Игорь Симонов.

Согласно ст. 75 Налогового кодекса, пени составляют порядка 0,03% от суммы долга в день (их размер меняется в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ).

Ежегодно «Почта России» принимает более 2,5 млрд писем и счетов. Из них около 1 млрд — от госструктур.

В ГИБДД и ФНС не смогли оперативно ответить на запросы.

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