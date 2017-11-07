«Письма счастья» доведут до адресатов
За доставкой штрафов от госорганов и уведомлений из налоговой на почте проследит
За доставкой штрафов от госорганов и уведомлений из налоговой на почте проследит
До 2% писем от госорганов, направляемых через «Почту России», не доходит до адресатов
«Почта России» упростит массовую рассылку корреспонденции для госструктур, судов и других юрлиц. Новая
— Доля писем, направляемых по некорректным адресам, у некоторых отправителей (госструктур, юрлиц. — «Известия») достигает 2% от объема рассылки, — рассказали «Известиям» в «Почте России». — Теперь вероятность таких ошибок будет стремиться к нулю.
Также заказным письмам в «Личном кабинете отправителя» будет присвоен
Летом этого года аналогичная система по всей стране заработала для посылок, она в первую очередь рассчитана на
Несмотря на развитие
— Если новая система будет работать, штрафы не дойдут только до тех нарушителей, кто без предупреждения поменял место жительства или по вине коммунальщиков не имеет почтового ящика, — отметил Сергей Канаев.
Оплатить штраф за нарушение ПДД автомобилист должен в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. За неуплату ему грозит штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Если задолженность превысила 30 тыс. рублей, судебные приставы могут запретить неплательщику выезд за границу. Проблемы с доставкой «писем счастья» также могут помешать автомобилистам сэкономить. Сегодня водители имеют право получить 50-процентную скидку, если оплачивают квитанцию в течение 20 дней после вынесения постановления.
Адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Игорь Симонов отметил, что ошибка при доставке налоговых уведомлений также может иметь финансовые последствия для получателей.
— В Налоговом кодексе РФ сказано, что гражданин считается получившим уведомление по истечении семи дней после отправки письма из Федеральной налоговой службы. Исходя из этого, гражданина, не получившего письмо и не заплатившего налоги, считают неплательщиком, а это повод для начисления пеней, — пояснил Игорь Симонов.
Согласно ст. 75 Налогового кодекса, пени составляют порядка 0,03% от суммы долга в день (их размер меняется в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ).
Ежегодно «Почта России» принимает более 2,5 млрд писем и счетов. Из них около 1 млрд — от госструктур.
В ГИБДД и ФНС не смогли оперативно ответить на запросы.