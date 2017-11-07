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04:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Полиметалл» планирует построить гидрометаллургический комбинат в Совгавани

Параметры нового проекта гендиректор компании обсудил с губернатором Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом. Стороны обсудили реализацию действующих и потенциальных ресурсных проектов на территории региона. В стратегических планах компании — изучение возможности строительства гидрометаллургического комбината в Советской Гавани, связанное с ожидаемым дефицитом мощностей по переработке упорных золотых концентратов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Площадка в Советской Гавани обладает всей необходимой инфраструктурой и наиболее удачно подходит для нового производства: есть железная дорога, незамерзающий порт, энергетическая инфраструктура. Немаловажное значение может иметь и наличие преференциальных режимов ведения бизнеса. Эти факторы стали решающими в выборе площадки на территории Хабаровского края, хотя мы также рассматривали соседнее Приморье», — сказал Виталий Несис.

По его словам, до конца года будут зафиксированы контуры производственной площадки, а в начале 2018-го планируется начать процедуры по ее оформлению.

«Правительство края и компанию связывают давние партнерские отношения и я с уверенностью могу сказать, что это — надежный партнер наших северных территорий, ответственный налогоплательщик. Это яркий пример социальной ответственности бизнеса. Со своей стороны, мы окажем всяческое содействие в создании новых производств и развитии действующих предприятий», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, «Полиметалл» ведет деятельность в Амурском, Охотском, им. Полины Осипенко, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах. С 2014 по 2016 г. компания инвестировала в социально-экономическое развитие этих территорий 266,6 млн рублей.

В 2017 году объем инвестиций компании в социальную сферу края составит более 140 млн рублей. Средства идут на социальные и благотворительные программы, акции, развитие инфраструктурных проектов территорий. Компания оказывает финансовую поддержку объектам образования, здравоохранения, культуры, спонсирует спортивные мероприятия.

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«Полиметалл» планирует построить гидрометаллургический комбинат в Совгавани
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