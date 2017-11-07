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04:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Бизнес-навигатор собираются создать в Чегдомыне

Планируется, что он будет предназначен специально для моногорода.

Информационный ресурс для малых и средних предпринимателей собираются создать в Чегдомыне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Планируется, что бизнес-навигатор привлечет новых инвесторов в Верхнебуреинский район.

 — На совете по предпринимательству был рассмотрен вопрос об открытии такого интернет-ресурса. Ведь такой навигатор очень важен, он предоставляет наиболее полную информацию по бизнесу. Начинающие предприниматели могут получить консультацию о том, как открыть бизнес, куда идти за помощью, какие документы требуется, как на калькуляторе просчитать все риски, как составить грамотный бизнес-план, — рассказывает председатель совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского района Оксана Мирошниченко.

Действующий бизнес-навигатор МСП содержит информацию по наиболее распространенным видам предпринимательства в крупных городах РФ. Однако на данный момент подключиться к порталу Чегдомын не может, так как не считается крупным городом.

 — Чтобы включить рабочий поселок в этот проект, нужно собрать данные по всему Чегдомыну, а затем продвигать его. Для этого потребуется порядка миллиона рублей. Мы хотим создать аналогичный проект, но уже для моногорода. База будет несколько проще. Иметь такой бизнес-навигатор очень важно для Чегдомына. При чем, не столько для местных предпринимателей, сколько для привлечения инвесторов в регион. Концепция уже есть, на следующем совете она будет представлена всем для оценки, — объяснила Оксана Мирошниченко.

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