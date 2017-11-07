Бизнес-навигатор собираются создать в Чегдомыне

Информационный ресурс для малых и средних предпринимателей собираются создать в Чегдомыне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Планируется, что бизнес-навигатор привлечет новых инвесторов в Верхнебуреинский район.

— На совете по предпринимательству был рассмотрен вопрос об открытии такого интернет-ресурса. Ведь такой навигатор очень важен, он предоставляет наиболее полную информацию по бизнесу. Начинающие предприниматели могут получить консультацию о том, как открыть бизнес, куда идти за помощью, какие документы требуется, как на калькуляторе просчитать все риски, как составить грамотный бизнес-план, — рассказывает председатель совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского района Оксана Мирошниченко.

Действующий б изнес-навигатор МСП содержит информацию по наиболее распространенным видам предпринимательства в крупных городах РФ. Однако на данный момент подключиться к порталу Чегдомын не может, так как не считается крупным городом.