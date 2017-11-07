«Мортранс»: хватит мучить людей!

Владивосток, 7 ноября, PrimaMedia.

Некогда крупнейшая приморская компания морских пассажирских перевозок «Мортранс» направила письмо в адрес врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с просьбой восстановить морское сообщение, разрушенное 4 года назад. Более 10 лет суда компании осуществляли перевозки между Владивостоком и островами Русский, Попова, Рейнеке.

«Приморский край — регион с богатой морской историей, однако вопрос морских пассажирских перевозок остается открытым последние несколько лет, — говорится в письме. — Компания «Мортранс», старейший морской перевозчик края, последние несколько лет не осуществляет свою деятельность ввиду решения мэра г. Владивостока о закрытии прибрежного морского сообщения.

Более 10 лет суда компании осуществляли перевозки между Владивостоком и островами Русский, Попова, Рейнеке. Ежегодно более полутора миллионов пассажиров могли быстро и качественно добираться из центра Владивостока на островные территории и обратно. В летний сезон (июль-сентябрь) в город приезжали десятки тысяч туристов из соседних регионов, чтобы отдохнуть на лоне уникальной природы приморских островов, и единственным способом попасть туда были паромы и катера компании «Мортранс».

Как рассказал директор компании «Мортранс» Александр Шульгин, с закрытием морских пассажирских перевозок более 300 сотрудников компании остались без работы, а Владивосток — без оперативной транспортной связи с островными территориями. Мост на остров Русский лишь частично решил проблему — качественные дороги заканчиваются у кампуса ДВФУ, а жителям поселков приходится тратить по два часа, чтобы добраться до центра города.

«Жители Русского и Попова до сих пор обращаются и в адрес нашей компании, и в администрацию города с просьбой вернуть регулярное морское сообщение. Мы сохраняем флот и ждем теперь решение нового губернатора. По информации проверенных источников, контракт на морские перевозки передали ИП Корытко, компании, аффилированной с вице-губернатором Василием Усольцевым и не обладающей достаточным флотом для качественных перевозок», — подчеркнул Александр Шульгин.

Напомним, сегодня в резерве компании осталось три пассажирских судна: паромы «Уссурийский залив» и «Залив Восток» ледового класса и теплоход «Турист», готовых работать на морских пассажирских круглый год.

Сам врио губернатора Андрей Тарасенко на недавней встрече с депутатами думы Владивостока подчеркнул, что в городе и крае необходимо восстанавливать морское сообщение. Однако официального ответа на письмо компания «Мортранс» до сих пор не получила.