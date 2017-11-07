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07:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Омская область получит рекордную дотацию на сбалансированность бюджета в 2018 году

В 2018 году объем дотаций на сбалансированность бюджетов регионов составит 104 млрд рублей.

Омская область в 2018 году получит самую высокую среди всех регионов России дотацию на сбалансированность бюджета в размере 8,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. В предыдущие годы размер дотации на сбалансированность, выделяемой региону, не превышал 1,7 млрд рублей.

«Это гарантирует сохранение социального бюджета, выполнение тех социальных обязательств перед ветеранами, инвалидами и другими группами, которые входят у нас в фонд социальной помощи — это первый момент. Безусловно, мы сможем выполнить свои обязательства по повышению заработной платы для педагогов, врачей и работников социальной сферы. И самое главное, чтобы мы могли сформировать бюджет развития, заложить фундамент, который позволит сделать прорывные экономические проекты, в том числе в социальной сфере и спорте», — цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова.

В 2018 году объем дотаций на сбалансированность бюджетов регионов составит 104 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова. Финансовое ведомство учитывало при расчетах прогнозы по доходам бюджетов регионов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал, что дотации и кредиты распределят между субъектами, которые находятся в сложной экономической ситуации.

«Мы все это согласовывали с министерствами и субъектами. Рассматривали и демографические особенности, климатические, транспортную доступность. Были учтены и расходы на капитальное строительство», — цитирует Козака телеканал «360».

Известно, что крупную дотацию в размере 4,2 млрд рублей получит Алтайский край.

«Долговая нагрузка на региональный бюджет у Алтайского края одна из самых минимальных в стране. Средства, которые выделены на сбалансированность регионального бюджета в 2018 году, в шесть с лишним раз больше, чем мы получали в бюджете 2017 года. Куда мы с депутатами направим эти средства? На то, чтобы мы в полном объеме выполнили обязательства по обеспечению роста темпов заработной платы бюджетников. Мы окажем более существенную поддержку нашим муниципальным бюджетам», — приводит пресс-служба правительства региона губернатора Александра Карлина.

Ранее сообщалось, регионы, в которых на 1 октября 2017 года коммерческие долги превысили 50% от уровня собственных доходов, получат целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга. Для выполнения этого поручения президента России потребуется порядка 60 млрд руб.

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