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05:29 (мск), источник: Восток Медиа

Минвостокразвития России не оставляет попыток «объединить Корею»

Логистический проект «Хасан-Раджин» пора переводить в трехсторонний формат.

Накануне в Сеуле министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел встречу с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на минвостокразвития.

Одним из ключевых вопросов встречи стала реализация логистического проекта «Хасан-Раджин».

Проект задумывался как межгосударственный, где Россия, Республика Корея и КНДР должны были стать равными участниками. На сегодня потенциал проекта не достигнут, в том числе и по причине не включения в проект южнокорейской стороны из-за внешнеполитических противоречий с КНДР.

По мнению Александра Галушки, обсуждение дальнейшей работы в рамках проекта необходимо переводить в трехсторонний формат.

«Мы к этому последовательно призываем — формат обсуждения должен быть трехсторонним. Мы должны вместе быть за одним столом и вместе обсуждать. Северокорейская сторона заверила, что они готовы включить южнокорейские компании в уставной капитал. Треть капитала — у КНДР, 67 процентов — у РЖД, из них половина предусмотрены для южнокорейских партнеров», — подчеркнул Александр Галушка.

Сон Ен Гиль согласился с тем, что все возникающие вопросы сторонам необходимо обсудить при личной встрече при участии представителей всех трех стран.

«Должны три стороны встретиться и обсудить с глазу на глаз. Я планировал посетить Раджин в этом году, но, к сожалению, не смог. Отмечу, что для того чтобы этот проект получил еще больший эффект и корейские компании стали активно использовать Транссиб необходимо решить несколько вопросов, в их числе — снижение тарифа и увеличение числа вагонов», — прокомментировал председатель комитета.

Глава минвостокразвития резюмировал, что на сегодняшний день только российская сторона инвестировала в реализацию трехстороннего проекта 10 миллиардов рублей. Северокорейская сторона также оказывает ресурсное содействие в реализации проекта и оперативно предприняла все необходимые меры по восстановлению размытого после прошлогоднего паводка железнодорожного полотна.

«Изначально проект планировался для контейнерных перевозок и по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. Теперь же это невозможно осуществить в связи с санкциями ООН. Мы считаем, что для того чтобы сохранить рентабельность лучше вернуться к предложению организации контейнерных перевозок, но без участия Республики Корея нам не воплотить задуманное», — отметил министр.

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