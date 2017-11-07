Три новых авиарейса в Европу планируют открыть в 2018 году
Ближе для казахстанцев станут Вильнюс, Рига и Бухарест.
Ближе для казахстанцев станут Вильнюс, Рига и Бухарест.
В 2018 году планируют открыть три новых прямых рейса из Казахстана в страны Европы, сообщил Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.
Переговоры Комитет гражданской авиации провел в рамках Х международной конференции по
Отечественная авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового международного рейса по маршруту Астана — Вильнюс с мая 2018 года. Авиакомпания «Air Baltic» (Латвия) планирует открытие нового международного рейса по маршруту Рига — Алматы. По информации посольства Румынии рассматривается возможность открытия рейса Астана — Бухарест румынским национальным авиаперевозчиком «Таром».
В августе текущего года авиакомпания «Scat» получила разрешение на совершение прямых полетов в европейские страны. Пять авиакомпаний — «Эйр Астана», Prime Aviation, Kaz Air Jet,