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07:17 (мск), источник: Informburo.kz

Три новых авиарейса в Европу планируют открыть в 2018 году

Ближе для казахстанцев станут Вильнюс, Рига и Бухарест.

В 2018 году планируют открыть три новых прямых рейса из Казахстана в страны Европы, сообщил Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.

Переговоры Комитет гражданской авиации провел в рамках Х международной конференции по транспортно-транзитному потенциалу «ТрансЕвразия-2017».

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Отечественная авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового международного рейса по маршруту Астана — Вильнюс с мая 2018 года. Авиакомпания «Air Baltic» (Латвия) планирует открытие нового международного рейса по маршруту Рига — Алматы. По информации посольства Румынии рассматривается возможность открытия рейса Астана — Бухарест румынским национальным авиаперевозчиком «Таром».

В августе текущего года авиакомпания «Scat» получила разрешение на совершение прямых полетов в европейские страны. Пять авиакомпаний — «Эйр Астана», Prime Aviation, Kaz Air Jet, Comlux-kz и SCAT могут летать из Казахстана в Европу. Эти перевозчики вышли из чёрного списка EASA.

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