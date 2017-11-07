Три новых авиарейса в Европу планируют открыть в 2018 году

В 2018 году планируют открыть три новых прямых рейса из Казахстана в страны Европы, сообщил Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.

Переговоры Комитет гражданской авиации провел в рамках Х международной конференции по транспортно-транзитному потенциалу «ТрансЕвразия-2017».

Отечественная авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового международного рейса по маршруту Астана — Вильнюс с мая 2018 года. Авиакомпания «Air Baltic» (Латвия) планирует открытие нового международного рейса по маршруту Рига — Алматы. По информации посольства Румынии рассматривается возможность открытия рейса Астана — Бухарест румынским национальным авиаперевозчиком «Таром».