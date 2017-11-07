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05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре собрали 150-й «Суперджет 100»

Юбилейный лайнер передан на летно-испытательную станцию.

Филиал «Гражданских самолётов Сухого» в Комсомольске-на-Амуре закончил сборку юбилейного самолёта «Суперджет 100». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, лайнер с заводским номером 95150 передан лётно-испытательной станции. Напомним, первый публичный показ воздушного судна состоялся 10 лет назад, 26 сентября 2007 года. Через 8 месяцев опытный образец SSJ-100 совершил первый полет. — Юбилейный самолёт пройдёт окончательную доводку и после наземных и летных испытаний перелетит в Ульяновск, где его покрасят в корпоративные цвета эксплуатанта и установят интерьер салона, — отметили в АО «Гражданские самолёты Сухого». В создании SSJ-100 принимают участие несколько производственных площадок: хвостовое оперение и часть отсеков фюзеляжа собираются в новосибирском филиале «Сухого», изделия из полимерных композиционных материалов производит воронежское ОАО «ВАСО», а комсомольский филиал изготавливает отъемную часть крыла, центроплан и отсеки фюзеляжа и окончательно собирает машину.

По состоянию на ноябрь 2017 года в эксплуатации находится 105 самолетов SSJ100. В общей сложности они выполнили более 230 000 коммерческих рейсов продолжительностью свыше 350 000 летных часов. Собранные в Хабаровском крае самолёты используют Королевские военно-воздушные силы Таиланда, мексиканская компания «Interjet» и ирландская «CityJet», среди российских предприятий — «Аэрофлот», «Якутия», «ИрАэро» и другие. В «Объединённой авиастроительной корпорации» полагают, что в ближайшие 20 лет мировой спрос на 100-местные пассажирские самолёты превысит 2300 воздушных судов.

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